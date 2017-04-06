Европарламент предупредил Лукашенко о возвращении санкций 21 6.04.2017, 15:10

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В специальной резолюции Европарламент осудил действия белорусских властей и потребовал освободить всех задержанных на День Воли.

Европарламент в принятой в четверг в Страсбурге резолюции по Беларуси осудил разгон мирных демонстрантов и репрессии в преддверии демонстраций 25 марта 2017 года, призвал белорусские власти немедленно освободить задержанных, а европейские институты - вновь усилить внимание к политической ситуации в стране, передает «Интерфакс».

Европарламент «подчеркивает, что, несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности, реакция служб безопасности была неизбирательной и несоразмерной». Он «выражает озабоченность последними событиями в Беларуси и подчеркивает очевидную необходимость более широкого процесса демократизации в стране».

Депутаты ЕС осуждают необоснованные ограничения свободы мирных собраний, свободы выражения мнений и свободы ассоциации в Беларуси.

Европарламент «настоятельно призывает белорусские власти незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование всех сообщений о произвольных задержаниях и других нарушениях прав протестующих в связи с недавними демонстрациями».

Европарламент «предупреждает, что в случае непроведения таких расследований ЕС может применить новые ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц Беларуси, которые ответственны за недавние репрессии».

Ассамблея ЕС призывает Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая планирует в июле 2017 года провести свою 26-ю ежегодную сессию в Минске, учесть недавние события и, как минимум, обеспечить участие в сессии демократических оппозиционных партий, независимых СМИ и организаций гражданского общества.

Среди других рекомендаций Европарламента - возобновление мандата специального докладчика ООН о положении в области прав человека в Беларуси, проверка на соответствие санкциям ЕС против России участия ЕИБ в финансировании строящейся с российской помощью Островецкой АЭС.