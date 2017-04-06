БРИКС рухнул 1 6.04.2017, 15:25

Cоюз с участием России окончательно утратил свою значимость.

Звезда стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР стала гаснуть. Рейтинг БРИКС, который в силу высоких темпов роста, начиная с 2001 года, считался двигателем мировой экономики, а после глобального кризиса 2008 года рост замедлился и снова был понижен, пишет haberturk.com (перевод - inosmi.ru).

Вслед за Россией и Бразилией ЮАР тоже лишилась инвестиционного рейтинга. Standard&Poor's, указав в качестве основания политическую неопределенность в стране, понизило рейтинг до уровня «BB+». И прогноз был отмечен как «негативный».

А это показывает, что рейтинг может быть снова понижен. Впервые за 17 лет рейтинг ЮАР опустился ниже инвестиционного уровня.

Fitch удерживает рейтинг ЮАР на последней ступени инвестиционного уровня, а Moody's — на второй ступени.

Турция не одинока

Падение кредитных рейтингов этих стран, относительно сопоставимых с Турцией, указывает на то, что не одна Турция сталкивается с такой проблемой. В БРИКС из стран с непоколебимым рейтингом остались только Китай и Индия.

Индия, начиная с 2014 года, часто критикует Moody's и Standard&Poor's, которые сохраняют ее кредитный рейтинг на уровне «BBB-», несмотря на прогресс, достигнутый страной в области экономического роста и стабильности.

А рейтинг России и Бразилии был понижен до мусорного уровня в 2015 году. Москва лишилась инвестиционного рейтинга из-за своей политической роли в Сирии и колебаний цен на сырье.

Бразилия же столкнулась с понижением рейтинга после того, как президент Дилма Русеф (Dilma Rousseff) была отстранена от власти в результате переворота. Турция лишилась своего инвестиционного рейтинга 27 января этого года.

Fitch понизило рейтинг Турции с «BBB-» до «BB+» и присвоило прогноз «стабильный». А Moody's 18 марта изменило прогноз по рейтингу «Ba1», что на одну ступень ниже инвестиционного уровня, со «стабильного» на «негативный».

Кредитный рейтинг Турции по версии S&P — «BB», что на две ступени ниже инвестиционного уровня, прогноз — «негативный».

Создание своего агентства

На встрече в Индии в октябре 2016 года страны БРИКС приняли решение о создании своего рейтингового агентства, которое разработает особый стандарт оценки. А Новый банк развития (НБР), основанный совместно странами БРИКС, с капиталом 50 миллиардов долларов официально приступил к своей деятельности в июле 2015 года в Шанхае. Предполагается, что капитал НБР достигнет 100 миллиардов долларов.

По темпам роста лидирует Индия

Население стран БРИКС, развивающихся экономик мира, составляет более 40% мирового населения. По прогнозу PricewaterhouseCoopers к 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира. Индия будет третьей. В 2016 году экономика Индии выросла на 7,4%, Китая — на 6,7%. Темпы роста ЮАР остались на уровне 0,28%. В то время как экономика Турции выросла на 2,9%, экономика Бразилии сократилась на 3,6%. Сокращение российской экономики в 2015 году составило 3,7%.