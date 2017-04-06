Лукашенко: Российские чиновники меня гнобят 9 6.04.2017, 20:59

Диктатор считает, что на него ополчились члены российского правительства, владеющие «огромными латифундиями».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусское продовольствие на рынок РФ не пускают члены российского правительства, владеющие «огромными латифундиями».

«Но только нас, говорю, не надо гнобить. Если там у вас члены правительства сегодня владеют огромными латифундиями, тоже занимаются сельским хозяйством и, чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов - это не получится. Мы вынуждены будем отвечать на это адекватно», - цитирует БелТА Лукашенко во время его интервью телеканалу «Мир».

По словам правителя, белорусские предприятия не являются конкурентами российским, поскольку рынок в России свободен. «То, что у нас цены ниже и качество выше, не повод для того, чтобы нас гнобить и не пускать на рынок», - подчеркнул он.

«А россияне начали тормозить. Мы перешли в связи с этим к другому вопросу: я ему (президенту России Владимиру Путину - Прим.) показал, кто наживается на этой «санкционке», - продолжил он.

По его словам, на территорию Беларуси можно завести продукцию любого государства. «Это делают не белорусы, как оказалось, а российские бандиты с большой дороги. И я ему (президенту России Владимиру Путину – Прим.) раскрыл карты. Мы договорились, что в ближайшее время предпримем систему мер для того, чтобы предупредить это», - добавил Лукашенко.

«Мы имеем балансы на каждый год: сколько молока, сколько мяса поставить в Российскую Федерацию. Мы даже не выбираем эти объемы. Поэтому нас упрекать в том, что мы завалили Россию какими-то санкционными продуктами, не надо. Мы этого не делали и не делаем», - подытожил диктатор.