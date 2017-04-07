США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии 100 7.04.2017, 7:35

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В Вашингтоне полагают, что именно с него ранее была совершена атака с использованием запрещенного оружия.

США выпустили 59 ракет Tomahawk по авиабазе в Сирии, сообщается в пятницу, 7 апреля. Они были выпущены с военных кораблей по единственной цели - аэродрому Шайрат, который находится в провинции Хомс на западе Сирии.

В Вашингтоне полагают, что именно с него сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия. Американские военные нанесли удары по сирийским воздушным судам, по аэродрому, ангарам и складским помещениям, заправочным станциям, а также радарам и системам ПВО, уточнил официальный представитель Пентагона, передает Немецкая волна.

Трамп выступил с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе, руководствуясь "жизненно важными интересами национальной безопасности" США. Он обвинил президента Сирии Башара Асада в использовании смертельно опасных отравляющих веществ и гибели людей. Президент США призвал "цивилизованные страны" к тому, чтобы закончить бойню и кровопролитие в Сирии.

На атаку в Сирии отреагировал ряд американских законодателей

Сенатор Билл Нельсон заявил в Твиттере: "Я поддерживаю решение администрации о нанесении удара по базам, с которых была проведена химическая втака. Я надеюсь, что это научит Асада больше не использовать химическое оружие", передает Голос Америки.

Сенатор-демократ Бен Кардин, член сенатского комитета по международным делам, заявил: "Эти авиаудары против арсенала Асада ясно дают понять, что США готовы защитить нормы и правила, принятые международным сообществом против использования химического оружия".

Кардин подчеркнул, что более масштабная военная операция в Сирии потребует консультаций с Конгрессом США.

"В дальнейшем, я буду работать с моими коллегами в Сенате над тем, чтобы администрация представила полноценную стратегию по Сирии, которая будет включать план по завершению этой войны и смещению Асада. Он должен ответить за свои действия, как и президент России Владимир Путин. Россия и Китай неоднократно блокировали коллективные решения в Совете безопасности ООН. В Сирии Россия и Иран являются соучастниками военных преступлений Асада и преступлений против человечности – это результат их военной интервенции в поддержку его режима".

Сенатор подчеркнул при этом, что завершение войны возможно "только путем политического процесса, не военной кампании".

Россию информировали

Российские вооруженные силы были предупреждены об ударе по авиабазе Шайрат, сообщил Пентагон.

США не выпускали ракеты по тем участкам, где, по их данным, присутствуют войска РФ, заявили в оборонном ведомстве США.

Тиллерсон обвинил Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о высокой степени уверенности в том, что в ходе атаки в Идлибе использовался газ зарин. Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил Москву в провале соглашения по химическому оружию в Сирии 2013 года. По его словам, РФ в этом вопросе была некомпетентна или являлась "соучастником", пишет Reuters. Американский удар по Сирии Тиллерсон назвал соразмерным.