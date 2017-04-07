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Пентагон опубликовал видео ракетного удара США по авиабазе в Сирии

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  • 7.04.2017, 8:34
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Архивное фото mil.ru

ВМС США выпустили по военному объекту диктатора Башара Асада более 50 крылатых ракет «Томагавк».

Телеканал CNN опубликовал распространенное Пентагоном видео ракетного удара США по базе Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии, передает РБК.

Корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных сил 7 апреля. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Операция была осуществлена по приказу президента Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую США и многие страны Запада возложили на диктатора Сирии Башара Асада. Как пояснил Трамп, военный удар был нанесен по аэродрому, откуда осуществлялась химическая атака. Трамп подчеркнул, что такое решение отвечает «жизненно важным национальным интересам» США.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США предупредили российских военнослужащих в Сирии о том, что по авиабазе Шайрат в провинции Хомс будет нанесен ракетный удар. Кроме того, Дэвис уточнил, что по тем частям военной базы, где могли находиться российские военные, США удары не наносили.

В МИД России пока не делали заявлений по поводу ракетного удара США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что заявление будет сделано в ближайшее время.


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