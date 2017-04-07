Татьяна Маненок: Москва продиктовала условия Лукашенко 4 7.04.2017, 15:34

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Архивное фото Getty Images/Sasha Mordovets

Результаты энергетических договоренностей с Россией не принесут белорусской стороне тех выгод, на которые она рассчитывала.

Более того, для погашения затяжного конфликта Минску пришлось принести еще одну «жертву» — согласиться на снижение объема переработки нефти на белорусских НПЗ до 18 млн. тонн — с 24 млн. тонн в год, на что правительство так настойчиво ориентировало заводы в последние годы, пишет аналитик издания «Белрынок» Татьяна Маненок.

В соответствии с договоренностями Россия должна возобновить с 2017 года ежегодные поставки нефти в Беларусь в объеме 24 млн. тонн — до 2024 года, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Беларусь хотела получить больше

Это верно. Но лишь 18 млн. тонн из этого объема в 2017-2018 годах будет поставлена на переработку на белорусские НПЗ (пока условия работы в нефтегазовой сфере союзники определили лишь на эти два года). Еще 6 млн.тонн нефти Россия будет поставлять в Беларусь для растаможки. Эта процедура означает, что экспортные пошлины от растаможенных 6 млн. тонн российской нефти будут оставаться в белорусском бюджете.

По имеющейся информации, этот сценарий разрешения нефтегазового спора был подготовлен еще в прошлом году. Тогда публично заявлялось, что Москва предоставит Беларуси межбюджетное финансирование в целях сближения с российскими цен для белорусских энергетиков, что в свою очередь должно снять препятствия на пути создания общего рынка электроэнергии в ЕАЭС Однако этот сценарий белорусское руководство не устраивал. Минск добивался того, чтобы квота для растаможки — 6 млн. тонн нефти -была поставлена сверх 24 млн. тонн (что, кстати, ранее было обещано Беларуси в рамках евразийских договоренностей). Однако отстоять эту позицию Минску не удалось.

Между тем, профильные белорусские чиновники отмечают, что снижение объема переработки нефти белорусских НПЗ до 18 млн. тонн в год не будет иметь серьезных негативных последствий для белорусской нефтяной отрасли. Дело в том, что для НПЗ, не успевших пока завершить модернизацию, именно такой объем переработки нефти позволяет получить максимальный объем светлых нефтепродуктов — наиболее ликвидных на международных рынках — и снизить до минимума экспорт убыточного мазута. Отметим, что в результате налогового маневра в нефтяной отрасли экспортная пошлина на мазут с 2017 года повышена на 30% и сравнялась с пошлиной на нефть, что делает экспорт этого вида нефтепродуктов запретительным.

Как будем погашать долг за газ?

По имеющимся данным, белорусская сторона планировала погашать накопленный долг за российский газ постепенно – за счет денег, полученных от растаможки российской нефти. Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович уточнил, что в настоящее время долг Беларуси за российский газ составляет 726 млн. долларов.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 3 апреля подчеркнул, что спорных вопросов между странами не осталось. «Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере – собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней. Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам», — заявил Путин.

О том, что ключевым условием разрешение нефтегазового конфликта является срочное погашение долга за газ, российский президент не сказал.

Но об этом 5 апреля напомнил российский вице-премьер Аркадий Дворкович, заявив, что Россия восстановит поставки беспошлинной нефти в апреле только в том случае, если Минск доплатит за поставленный газ. Хотя еще 3 апреля его заявления не были столь категоричны.

«Будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму «Газпрому», то есть ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – «дочке» «Газпрома», и мы восстановим поставки нефти в объеме 24 млн. тонн», – сказал Дворкович. По его словам, «поставки нефти начнутся в максимально короткие сроки, может быть это уже и в апреле произойдет, в зависимости от технических возможностей компаний поменять графики поставок».

Можно предположить, что белорусское руководство хотело бы погасить долг за газ не одномоментно, а постепенно. Москва, как видим, против. Хотя нельзя исключить, что условия погашения Беларусью газового долга обременены какими-то дополнительными условиями, которые Минск не торопится выполнить. Возможно, последнее заявление Дворковича – стремление настоять на этих условиях.

Объявленный экономический эффект и реальность

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко 5 апреля в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что экономический эффект для Беларуси от договоренностей с РФ в нефтегазовой сфере в 2017 году составит около 500 млн. долларов а в 2018-2019 года — по 800 млн. долларов. «В итоге, если подвести черту (договоренностей с РФ в нефтегазовой сфере – Прим. ред.), цена вопроса для Беларуси в 2017 г по всем этим делам, нефтяным, газовым и так далее, — это примерно полмиллиарда долларов экономического эффекта, а 2018-19 годах — это примерно по 800 млн. долларов ежегодно», — заявил Семашко в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Семашко, речь идет о договоренностях о возобновлении не позже 13 апреля поставок российской нефти в объеме 24 млн. тонн в год, снятии с Беларуси обязательства поставлять в Россию 1 млн. тонн нефтепродуктов ежегодно, а также о снижении цены на российский природный газ для Беларуси с 2018 года. Отмечалось, что отмена обязательной поставки в РФ нефтепродуктов из Беларуси, которая в последнее время была невыгодна, позволит Беларуси зарабатывать на более выгодных поставках дополнительно 150 млн. долларов в год.

Между тем, если говорить о выгодах для Беларуси в 2017 году, то, как представляется, сумма может быть существенно ниже.

Напомним, что при подписании договоренностей о создании ЕАЭС Беларуси были обещаны поставки в объеме 24 млн. тонн нефти вплоть до 2024 года. При этом весь объем экспортных пошлин должен был оставаться в белорусском бюджете (при условии, что эта сумма не «зашкалит» за 1,5 млрд. долларов, а это что при нынешней ценовой конъюнктуре на рынке нефтепродуктов маловероятно).

Теперь же в белорусский бюджет будут поступать экспортные пошлины на нефтепродукты от переработки на белорусских НПЗ лишь 18 млн. тонн нефти, плюс экспортные пошлины от растаможки 6 млн. тонн российской нефти. Следовательно, выгода для Беларуси состоит в разнице между объемом экспортных пошлин от растаможки 6 млн. тонн нефти и объемом экспортных пошлин на нефтепродукты, которые могли бы поступить от переработки 6 млн. тонн нефти (которые недополучат НПЗ). Поскольку экспортные пошлины на нефтепродукты сейчас в среднем примерно на 30% ниже, чем экспортная пошлина на нефть, то белорусский бюджет действительно получит определенную прибавку.

По грубым оценкам, объем пошлин от растаможки российской нефти в объеме 6 млн.тонн в год прибавит белорусскому бюджету примерно 540 млн. долларов. Эта сумма зависит от размера экспортной пошлины на нефть, которая меняется ежемесячно с учетом мировых цен на нефть. В частности, на апрель 2017 года пошлина на нефть установлена в размере 88,9 доллара за тонну, в марте она составляла 91 доллар. Но от этой суммы следует вычесть предполагаемый объем экспортных пошлин на нефтепродукты, которые белорусский бюджет мог бы получить от переработки 6 млн. тонн нефти. Таким образом, итоговую сумму в 540 млн. долларов нужно скорректировать примерно на 20% (с учетом глубины переработки нефти на белорусских НПЗ).

Спорны также ожидания белорусской стороны получить дополнительно 150 млн. долларов от снятия с Беларуси обязательства поставлять в Россию 1 млн. тонн нефтепродуктов, в основном высокооктанового бензин. поставки которого в последнее время для Беларуси были невыгодны.

Дело в том, что в последние время Беларусь существенно снизила поставки автомобильного топлива на российский рынок вследствие их убыточности. В частности, согласно балансу с РФ, в 2016 году Беларусь должна поставить на российский рынок 1 млн. тонн бензинов. Между тем, в 2016 году поставки белорусских нефтепродуктов в РФ упали на 70% по сравнению с 2015 годом — до 267,655 тыс. тонн, при этом валютная выручка от экспорта нефтепродуктов в Россию снизилась на 26% по сравнению с 2015 годом — до 98 млн. долларов. Ранее предполагалось, что в 2017 году Беларусь должна поставить на российский рынок 1 млн. тонн. Согласно данным официальной статистики, в январе 2017 года Беларусь снизила поставки нефтепродуктов в РФ на 96% по сравнению с январем 2016 годом — до 1,752 тыс. тонн. При этом валютная выручка от экспорта нефтепродуктов в РФ в январе упала на 87% в сравнении с январем 2016 года — до 1,5 млн. долларов.

Россия пока не собирается обнулять пошлины на нефть

Есть ли риск, что Россия в 2018 году снизит экспортную пошлину на нефть или же, в крайнем случае, обнулит ее и таким образом минимизирует поступления в белорусский бюджет от растаможки 6 млн. тонн нефти?

Такой сценарий вряд ли возможен в ближайшие годы. Напомним, налоговый маневр в нефтяной отрасли, стартовавший в РФ с 1 января 2015 года, предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 году с 42% в 2016 году с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 российских рублей за тонну в 2017 году с 857 рублей за тонну в 2016 году.

Что касается обнуления экспортной пошлины на нефть в России, то этот вопрос все еще дискутируется. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что экспортная пошлина на нефть будет обнулена к 2025 году. По его словам, эта пошлина должна начать снижаться не раньше окончания реконструкции нефтеперерабатывающих заводов , то есть не ранее 2021 года. Однако этот процесс будет завершен к 2025 году, уверен министр энергетики РФ. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечает, что завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли – то есть, отказаться от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и перенести нагрузку на НДПИ — можно в 2022-2025 годах.

Таким образом, до обнуления в России экспортной пошлины на нефть, судя по всему, еще далеко. Также, похожа, РФ не собирается в следующем году корректировать размер экспортной пошлины на нефть. На вопрос, как обстоит дело с завершением налогового маневра в нефтяной отрасли, российский вице-премьер Дворкович в интервью газете «Ведомости» в декабре 2016 года ответил следующим образом: «Это может случиться, а могут параметры остаться и на текущем уровне». По его словам, изначально у правительства не было никаких планов снижать до нуля ставку экспортной пошлины на нефть, — план был снизить ее до 30%, что и установлено на 2017 год. «Нужно ли делать дополнительный налоговый маневр? Вопрос спорный. Пока мы вместе приняли решение, и президент нас поддержал: на 2017 год никаких изменений не планируется и на 2018-й, видимо, тоже, потому что вопрос непростой и есть большие риски», — отметил АДворкович.

Таким образом, с этой точки зрения риск для новой «статьи» доходов белорусского бюджета – от растаможки 6 млн. тонн российской нефти – в 2017 году и 2018 году пока исключен.