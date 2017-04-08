Так что же готовил «Белый легион»? 8.04.2017, 14:25

Виктор Данилов

Фото с сайта nn.by

Абсолютно новая тема последних недель — это «дело патриотов».

Ничего подобного раньше не бывало. По обвинению в «подготовке массовых беспорядков» — не беспорядков самих, а только как бы их подготовке — было арестовано три десятка людей, причем значительная часть их — сотрудники различных силовых структур. Задержания произошли за несколько дней до Дня Воли, когда оппозиция призвала к проведению в Минске массовой демонстрации протеста против Александра Лукашенко, пишет «Наша Нива».

Неужели внутри страны вызрел заговор с целью изменения существующего строя?

Десятку арестованных уже предъявлены обвинения.

Почему радикалы?

В формулировках государственных СМИ задержанные — «боевики».

Между тем убедительных доказательств их радикализма не прозвучало. Существовал фейковый призыв подняться на «вооруженную борьбу с режимом» от имени «Белого легиона» — такое сообщение появилось на взломанной странице жителя Минска Мирослава Лозовского в фейсбуке, он об этом заявил и открестился в тот же день.

Был показан также «схрон арматуры» в Налибокской пуще — смешной факт, если учесть, что «массовые беспорядки» якобы планировались в Минске, но там же работают десятки металлобаз, где тебе такой же арматуры за десять минут нарежут полный фургон.

Существует еще видеозапись якобы имевшего место прорыва из Украины джипа с оружием — но никто не видел ни задержанных в том джипе, ни с украинской стороны тот джип не выезжал, что дало основания СМИ усомниться в реальности факта «прорыва».

Из оружия у арестованных по «делу патриотов» при задержании обнаружили, как сообщалось, охотничьи карабины (легальные) и пневматику (также разрешенную).

Так «Белый легион» или нет?

По информации «Нашей Нивы», «Белый легион» действительно прекратил свое существование как структура еще в начале 2000-х. Но его идея — воспитание патриотов Беларуси для службы родине (в идеале — в силовых структурах) — осталась. Она выражалась в том числе в продолжении работы с молодежью. Был лагерь «Патриот» под Бобруйском, где школьников учили элементам обращения с оружием, как на школьных уроках допризывной подготовки. Это все сочеталось с уроками белорусского языка, истории и культуры.

Невозможно воспитать патриота Беларуси без языка и истории, считали организаторы.

«К политике относились «скорее безразлично», — рассказали нам люди, близкие к задержанным.

И причины здесь понятны: политики в Беларуси нет.

Кто-то ушел в бизнес, кто-то пошел на службу.

По словам другого бывшего «легионовца», его бывшие друзья «не стремились изменить существующую систему координат, а адаптировались к ней».

Военную и милицейскую академии за время независимости закончили десятки воспитанников «Патриота», и десятки еще закончат, так как «в лагерях многие из подростков выражали желание туда поступать».

Но, воспитательная работа велась не только с детьми.

Полевые выходы

Участвовали в деятельности лагерей не только подростки, но и взрослые мужчины, вроде спасителя Дундукова и спецназовца Дукшта.

Для кого-то из них это была случайность, но для других — сознательный выбор. Толчком же для третьих стала оккупация Крыма и война на Донбассе — патриоты допускали, что Россия рано или поздно попытается ликвидировать государственность Беларуси.

Они признавали, что в случае агрессии против Беларуси готовы стать костяком волонтерского батальона. Они цитировали слова Лукашенко: «в случае чего ура-патриоты пойдут в атаку первыми, дадим возможность».

Подготовка была серьезной: инструкторы из спецназа, обязательные медицинские курсы и получение сертификатов «Красного креста», стрельба из спортивного и охотничьего оружия (в отведенных для этого местах и с инструкторами), занятия единоборствами.

Отрабатывалась также автономная жизнь в партизанских условиях в формате полевых выходов, с ночевками и без.

По нашим оценкам, за последние годы через тренировки бывших «легионеров» прошли сотни. Это, кстати, показывает, что патриотов в силовых структурах больше, чем многим кажется.

К легионерам приходили разные люди, иногда далеко не профессионалы боевого дела, вроде того же продавца книг Евдахо.

Нельзя исключать, что некоторые из задержанных «легионеров» имели встречи в Украине с белорусами из волонтерских батальонов. По крайней мере, известно, что многие из «легионеров» бывали в Украине. Но ни один «легионер» не ездил воевать в Украину. Если бы такой факт имел место, его бы уже озвучили.

«В Беларуси здесь все на ладони. Идем мы в камуфляже на турбазу в Пуще, а по приходу нам говорят, что уже знали, что к ним идут люди в камуфляже», — рассказал нам человек, принимавший участие в полевых выходах старшего состава «Легиона».

Говорил он это к тому, что ничего нелегального или запрещенного в их деятельности он не видел. Такие тренировки — обычная традиция для любого страйкбольного, хардбольного или пейнтбольного клуба. Да и охотников с оружием в наших лесах бродит побольше, чем «легионеров».

И «пришитый» к ним Дашкевич

Отдельного внимания заслуживает одновременный с «легионерами» арест Дмитрия Дашкевича и молодофронтовцев. В деятельности «Патриота» молодофронтовцы участия не принимали именно потому, что «Патриот» и «Белый легион» уклонялись от политики. Задержание семерых молодофронтовцев — как и последующее освобождение четверых — можно объяснить лишь политическими причинами.

Существовал военно-патриотический клуб «Ваяр» с участием молодофронтовцев, но это не выходило за рамки страйкбольных тренировок.

Пока что «уголовное» дело Дашкевича ничем не отличается от его же дела образца 2010 года, по результатам которого он был признан мировым сообществом политическим заключенным.

Факт и выдумки

Подводя итог, можно сказать следующее.

Помните наши расследования о лагере, где участники выбрасывают руку в нацистском приветствии или режут головы собакам, как это делал российский неонацист Алексей Мильчаков? Ни одного уголовного дела по фактам участия белорусов в таких лагерях заведено не было.

Так вот, ни одного подобного дискредитирующего фото или видео с участием «белых легионеров» не обнародовано.

А то, что белорусские патриоты собирались вместе, готовились быть «абаронцамі Айчыны» и готовили молодежь — это факт.

Но что они «готовили беспорядки» или что существовал какой-то их заговор с целями, выходящих за официально декларируемые, — мы таких фактов не нашли.

Пока выглядит так, что придуманный заговор был нужен единственно для того, чтобы сбить мартовскую волну протестов. Борьба с химерами радикалов, однако, дала обществу сигнал о том, что не только белорусский национализм, но и национальный патриотизм не приветствуется и может вызвать репрессии со стороны КГБ. А это входит в противоречие с недавним замечанием Александра Лукашенко о том, что «здоровый национализм» — это нормально и даже нужно.

Список задержанных по делу «о подготовке массовых беспорядков» (возможно, неполный):

Абрамов Алексей Анатольевич, 1979 г.р., находится в СИЗО КГБ. Обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ.

Барсток Сергей Петрович

Белявский Андрей Валерьевич; в СИЗО КГБ. Обвин. по ч.3 ст. 293.

Грек Илья Геннадьевич, 1992 г.р., пограничник, Сморгонь.

Гурин Юрий Евгеньевич; находится в СИЗО №1.

Данилов Виктор Константинович. В СИЗО КГБ.

Дашкевич Дмитрий Вячеславович. В СИЗО №1. Обвинение по ч.3 ст. 293.

Дукшт Вячеслав Александрович 19.04.1992 г.р. Марьина Горка. Спецназовец.

Дундуков Андрей Вячеславович, 1985 г.р. В СИЗО КГБ.

Евдахо Александр Анатольевич, 1975 г.р. В СИЗО №1, Обвинение по ч.3 ст. 293.

Зимницкий Александр Антонович. В СИЗО КГБ.

Ковальчук Иван Викторович. В СИЗО КГБ, обвинение по ч.3 ст. 293.

Комлик-Яматин Андрей Вячеславович. В СИЗО КГБ.

Кунцевич Сергей Владимирович. В СИЗО КГБ.

Лозовский Мирослав Владимирович, 1973 г.р. В СИЗО КГБ. Обвинение по ч.3 ст. 293.

Мороз Виктор Геннадьевич. В СИЗО КГБ.

Михальков Николай Николаевич, руководитель клуба «Патриот», Бобруйск. В СИЗО КГБ.

Михальков Ян Николаевич (сын руководителя бобруйского «Патриота»), военнослужащий. В СИЗО КГБ.

Новик Дмитрий Николаевич. В СИЗО КГБ.

Пальчевский Сергей Александрович. В СИЗО №1. Обвинение по ч.3 ст. 293 УК РБ.

Пашкевич Тимур. В СИЗО КГБ.

Полторжицкий Евгений Константинович, 1987 г.р. В СИЗО КГБ, Обвинение по ч.3 ст. 293.

Румянцев Владимир Александрович. В СИЗО КГБ. Обвинение по ч.3 ст. 293.

Стрибульский Сергей Сергеевич, в СИЗО КГБ. Обвинение по ч.3 ст. 293.

Адреса, по которым можно посылать письма или отправлять телеграммы задержанным:

СИЗО КГБ 220050, абонентский ящик 8, фамилия, имя и отчество задержанного.

СИЗО №1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030, фамилия, имя и отчество задержанного.