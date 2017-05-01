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Продать резиденции, ледовые дворцы и лимузины Лукашенко!

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  • 1.05.2017, 8:31
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Первомайская акция начнется в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

Народную акцию солидарности трудящихся в Минске объявил Белорусский Национальный Конгресс.

На праздничной акции, которая начнется в 14.00 на Октябрьской площади, будут выдвинуты требования улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключенных.

Один из лидеров БНК Николай Статкевич передал в Мингорисполком свое заявление, в котором сообщил властям о проведении 1 мая праздничного собрания на Октябрьской площади в Минске.

«В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, сообщаю о намерении Белорусского Национального Конгресса присоединиться к празднованию государственного праздника - Дня Труда 1 мая, и провести в этот день на Октябрьской площади Минска праздничное собрание», - говорится в заявлении.

Власти испугались народного протеста: вечером 28 апреля Николай Статкевич был задержан и осужден на 5 суток ареста.

Соратники политика по Белорусскому Национальному Конгрессу осудили трусливое поведение властей и заявили о твердом намерении провести Первомай на Октябрьской площади в Минске.

Рада БНК обратилась к белорусам: «Приглашаем присоединиться всех не равнодушных к будущему Родины граждан, все демократические организации, которым власти запретили первомайский марш солидарности! 1 мая, Минск, Октябрьская площадь, 14.00. Власть - народу! Жыве Беларусь!».

Готовность провести народный праздник на главной площади страны подтвердили лидеры весенних протестов в Беларуси и многие активисты.

Так, руководитель Брестской организации Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Наталья Папкова призвала белорусов:

«Акция солидарности трудящихся 1 мая в очередной раз напугала нелегитимную власть, и с испугу шизофренический правитель организовал похищение лидера Белорусского Национального Конгресса и Председателя БСДП «Народная Грамада» Николая Статкевича. Несмотря на это, акция состоится и пройдет по намеченному плану.

На этой акции граждане Беларуси должны показать свою солидарность с трудящимися и с политзаключенными, похищениями и арестами которых правитель показывает свою слабость и страх перед гражданским обществом.

Свободу политическим заключенным! Власть народу! Наша возьме! 1 мая, Минск, Октябрьская Площадь, 14:00».

Накануне БНК также предложил публично обсудить проект резолюции, которая должна быть принята белорусами на акции 1 мая.

РЕЗОЛЮЦИЯ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Мы, представители всех регионов нашей страны, от имени большинства белорусского народа заявляем решительный протест против безответственной, бездарной и преступной политики властей. Страна заведена в тупик. Деградируют целые отрасли экономики. Население многих регионов обречено на обнищание. Люди доведены до отчаяния. Пенсионеры существуют на грани выживания. Многие сотни тысяч белорусов вынуждены покинуть страну в поисках работы.

Власть давно отказалась от честных и справедливых выборов, превратив себя в несменяемую. Государственное телевидение стало инструментом дезинформации и клеветы.

На фоне народных бедствий власть публично демонстрирует свою роскошь, свои дорогостоящие забавы и аморальные нравы.

Чтобы подавить народное возмущение злоупотреблениями и запугать нас, власть содержит огромный аппарат насилия. Многочисленные «силовики» ведут себя в отношении народа, как оккупанты на враждебной территории. Судьи превратились в юридическую прислугу власти.

Чтобы обеспечивать себе роскошную жизнь и содержать колоссальную машину репрессий, власть вводит для нас все новые незаконные поборы, залезает в огромные внешние долги. Защищаясь от нас сейчас, она грабит наших детей и внуков, которые будут в будущем возвращать эти долги.  В результате, самая большая статья расходов государственного бюджета - выплаты по государственным кредитам. На втором месте - содержание милиции, спецслужб и судов. Расходы на медицину и образование отстают от них в четыре раза.

Чтобы спасти нашу страну сейчас и обеспечить ее достойное будущее, мы требуем:

 1. Прекратить репрессии, реабилитировать всех осужденных за протесты, наказать виновных в репрессиях.

 2. Отменить декрет о «тунеядцах», дорожный сбор, выплаты с работающих пенсионеров и повышение пенсионного возраста, другие незаконные поборы.

3. Облегчить регистрацию безработных. Установить пособия по безработице в размерах - от минимального потребительского бюджета до 75% среднегодовой зарплаты (в течении года для уволенных по сокращению). 

4. Повысить на 40% все пенсии и социальные выплаты.

5. Для финансирования ранее перечисленных мер: 

а) приватизировать все ледовые дворцы, 16 из 17-и президентских резиденций (кроме здания администрации в Минске); 

б) продать президентские самолеты и коллекцию роскошных лимузинов; 

в) прокуратуре проверить информацию о незаконной передаче частным компаниям права продавать на Запад продукцию государственных нефтеперерабатывающих заводов, часть выручки за которую перечислялось на зарубежные счета семьи Лукашенко. Для этого обратиться в министерство финансов США, которое фиксирует все межбанковские долларовые переводы. В случае подтверждения информации, потребовать от Лукашенко вернуть все эти миллиарды долларов со счетов его семьи в государственный бюджет; 

г) сократить на 50% расходы на содержание милиции и спецслужб. Обеспечить за государственный счет переподготовку уволенных сотрудников.

6. Отменить неплановые проверки и вмешательство чиновников в деятельность предприятий. Обеспечить независимость судов и защиту прав инвесторов. Ввести налоговые льготы при создании новых новых рабочих мест. 

7. Обеспечить проведение досрочных честных и справедливых выборов всех уровней под международным контролем.

Мы требуем от власти прямых переговоров о выполнении народных требований с нашими представителями, избранными 17 февраля народным собранием на Октябрьской площади Минска.

Нас привели сюда наши боль, гнев и страх за будущее своих детей. У нас нет выбора и мы будем выходить на площади наших городов, пока власть не услышит голос народа. 

Власть — народу! 

Жыве Беларусь!

1 мая 2017г. г. Минск


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