Жители Гомеля вышли на первомайский митинг 7 1.05.2017, 12:39

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В акции приняли участие несколько сотен человек.

В Гомеле прошел первомайский митинг, разрешенный городскими властями.

Согласно заявке представителя Белорусской партии «Зеленые» Юрия Глушакова, в 12:00 несколько сотен жителей города собрались на митинг, который носил социальный характер.

Онлайн-репортаж с акции проводил «Белсат».

13.00

Люди скандируют: «Пока мы едины - мы непобедимы!» Организатор митинга Юрий Глушаков заявил: «Вместе мы непобедимы. Вместе мы добьемся перемен к лучшему». Юрий Глушаков объявил об окончании митинга.

12.58

Несмотря на запреты милиции на митинге поднимают бело-красно-белые флаги.

12.57

Виталий Рымашевский: «Защищать свои права мы можем только вместе. Когда в Гомеле выйдут на улицы 20 тысяч человек, мы сметем эту власть. Но мы должны быть солидарны, поддерживать друг друга и выходить на акции вместе»

12.52

Гомельчанки на митинге: «Права трудящихся никак не защищены. мы живем обособленно от своего государства, выживаем самостоятельно. Мы разделены: государство само по себе, мы сами по себе, они нам никак не помогают. А как посмотришь телевизор - просто стыдно за страну. он там гавкает на чиновников, а они там просто сидят и молчат, как оплеванные»

12.44

Выступает пожилая гомельчанка: «Годы власти Лукашенко - это годы слез. Насоздавал всякие БРСМы, которые только воруют. Народу не за что жить. Цены растут как грибы! Лукашенко тянет свои грязные руки к журналистам. Я хочу сказать: Лукашенко, прочь свои руки от журналистов! Я думала, что он из деревни, близок к народу... Ерунда это: он плевал на народ, ездит по заграницам, со всеми там целуется, а на народ плевал! Я хочу обратится к матерям: не отдавайте своих детей и внуков в армию, она не защищает народ. Будь у меня хоть 20 внуков - ни одного бы не отдала. Я едва с воды на хлеб перебиваюсь, надо импортные лекарства покупать, денег нет! Какой он президент? Он вредитель своему народу, а не президент!»

12.43

Люди скандируют «Ганьба! Не боимся! Жыве Беларусь!»

12.40

Выступает Виталий Рымашевский: «Благодаря нашим уличным акциям власти пошли на уступки и заморозили декрет №3. Но этого мало! Когда рабочие МАЗа и МТЗ боялись выходить на митинги, чтоб не потерять работу. И что? Теперь эти заводы-гиганты не работают и нормальной зарплаты нет. Потому мы должны понимать: защитить себя мы можем только вместе. Я призываю всех - вступать в партии или создавать свои. Мы скажем власти - ганьба! Мы скажем власти: руки прояь от Филипповича! Скажем властям: не боимся! Жыве Беларусь!»

12.38

Гомельчане отказываются проходить за металлические ограждения, считая это унижением. Митинг проходит возле ограждений.

12.37

Люди скандируют «Это не наша милиция!».

12.35

На митинге появился один из лидеров БХД Виталий Рымашевский. Милиция не хочет пускать его за металлические ограждения, к месту проведения митинга, потому что у него в руках бело-красно-белый флаг.