Как повар взял мегафон и повел людей за собой

Как повар взял мегафон и повел людей за собой4
- 1.05.2017, 13:31
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Еще полгода назад Александр Лаврентьев держался правила «моя хата с краю».
Но когда в Гродно перед очередным «Маршем нетунеядцев» власть «зачистила» всех лидеров и активистов, молодой человек взял инициативу на себя.
Как приходят в белорусскую политику? Что думает молодой отец двух маленьких детей об экономической политике власти? Об этом Александр Лаврентьев рассказал в интервью ucpb.org.
– Сколько вам лет, Александр?
– 25.
– И по образованию вы...? Вы что заканчивали?
– У меня средняя школа, и заканчивал я курсы переподготовки.
– И профессия?
– Повар-кондитер.
– И как же повара-кондитера занесло в политику?
– Даже у поваров наступает голодная жизнь.
– Как вы думаете, много таких людей, которые сейчас переосмысливают, что происходит вокруг них? Наверное, был у вас такой период времени, когда вы говорили: «Моя хата с краю»?
– Да, было. Тот же самый 2010 год, когда был митинг, было тогда «Моя хата с краю», когда у меня заработка хватало на то, что сытый, и хорошо. А кто там у власти – меня вообще не интересовало.
– Вы из Дятловского района?
– Я сам из Гродно, но мы в данный момент живем в Дятловском районе.
– Почему вы взяли этот мегафон и встали во главе колонны? Что произошло? Других людей не было?
– Достало. Все достало. Слишком и лично я уже влез в кризис, как говорится, и в долги, и очень много знакомых, которые в очень трудной жизненной ситуации. И я решил просто напросто взять бразды в свои руки.
– Хорошо, вы бросаете вызов системе. И у вас сразу же появились новые знакомые: милиция, кгб, силовики и пр. и пр. Какие ваши первые ощущения?
– Да как-то я на них не обращаю внимания. Что они есть, что их нету.
– То есть сильно вас это не напрягает?
– Нет.
– И что дальше? Какие ваши планы?
– Бороться дальше.
– Бороться как?
– При любой возможности высказывать свое мнение...
– То есть вы готовы опять взять мегафон и выйти опять на улицы Гродно?
– Да, и идти с флагом в первых рядах.
– Это не бравада какая-то, это ваша жизненная позиция?
– Это уже мое мнение. После всего случившегося я пойду!
– А что, вы говорили, с друзьями? Вы изменили свои подходы?
– Самое интересное, что все изменили ко мне отношение.
– В худшую или...
– В лучшую. Даже соседи.
– В вас можно увидеть пусть маленького, но лидера?
– Да.
– А как вы относитесь, вот в последние время все, наоборот, говорят: «Я не пойду на улицу, там должен появиться какой-то мессия, Дед Мороз, там». Вот это правильный подход – ждать, пока появится кто-то?...
– Нет. Каждый из нас – это мессия. Каждый из нас, каждый гражданин может стать этим мессией.
– И вы это почувствовали сами, да?
– Да. Поэтому я взял рупор и пошел.
– Что вы можете сказать молодым людям, которым вот 20-25 лет, скажите, что они должны сейчас делать?
– Во-первых, они не должны бояться. Ни в коем случае. Задерживают – улыбаться в лицо им, этим сотрудникам милиции. Пускай боятся нас! Надо бороться. Обязательно надо бороться, потому что все прекрасно понимают, что мы катимся не в лучшую сторону.