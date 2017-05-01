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Как повар взял мегафон и повел людей за собой

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  • 1.05.2017, 13:31
  • 12,536
Фото: tut.by

Еще полгода назад Александр Лаврентьев держался правила «моя хата с краю».

Но когда в Гродно перед очередным «Маршем нетунеядцев» власть «зачистила» всех лидеров и активистов, молодой человек взял инициативу на себя.

Как приходят в белорусскую политику? Что думает молодой отец двух маленьких детей об экономической политике власти? Об этом Александр Лаврентьев рассказал в интервью ucpb.org.

– Сколько вам лет, Александр?

– 25.

– И по образованию вы...? Вы что заканчивали?

– У меня средняя школа, и заканчивал я курсы переподготовки.

– И профессия?

– Повар-кондитер.

– И как же повара-кондитера занесло в политику?

– Даже у поваров наступает голодная жизнь.

– Как вы думаете, много таких людей, которые сейчас переосмысливают, что происходит вокруг них? Наверное, был у вас такой период времени, когда вы говорили: «Моя хата с краю»?

– Да, было. Тот же самый 2010 год, когда был митинг, было тогда «Моя хата с краю», когда у меня заработка хватало на то, что сытый, и хорошо. А кто там у власти – меня вообще не интересовало.

– Вы из Дятловского района?

– Я сам из Гродно, но мы в данный момент живем в Дятловском районе.

– Почему вы взяли этот мегафон и встали во главе колонны? Что произошло? Других людей не было?

– Достало. Все достало. Слишком и лично я уже влез в кризис, как говорится, и в долги, и очень много знакомых, которые в очень трудной жизненной ситуации. И я решил просто напросто взять бразды в свои руки.

– Хорошо, вы бросаете вызов системе. И у вас сразу же появились новые знакомые: милиция, кгб, силовики и пр. и пр. Какие ваши первые ощущения?

– Да как-то я на них не обращаю внимания. Что они есть, что их нету.

– То есть сильно вас это не напрягает?

– Нет.

– И что дальше? Какие ваши планы?

– Бороться дальше.

– Бороться как?

– При любой возможности высказывать свое мнение...

– То есть вы готовы опять взять мегафон и выйти опять на улицы Гродно?

– Да, и идти с флагом в первых рядах.

– Это не бравада какая-то, это ваша жизненная позиция?

– Это уже мое мнение. После всего случившегося я пойду!

– А что, вы говорили, с друзьями? Вы изменили свои подходы?

– Самое интересное, что все изменили ко мне отношение.

– В худшую или...

– В лучшую. Даже соседи.

– В вас можно увидеть пусть маленького, но лидера?

– Да.

– А как вы относитесь, вот в последние время все, наоборот, говорят: «Я не пойду на улицу, там должен появиться какой-то мессия, Дед Мороз, там». Вот это правильный подход – ждать, пока появится кто-то?...

– Нет. Каждый из нас – это мессия. Каждый из нас, каждый гражданин может стать этим мессией.

– И вы это почувствовали сами, да?

– Да. Поэтому я взял рупор и пошел.

– Что вы можете сказать молодым людям, которым вот 20-25 лет, скажите, что они должны сейчас делать?

– Во-первых, они не должны бояться. Ни в коем случае. Задерживают – улыбаться в лицо им, этим сотрудникам милиции. Пускай боятся нас! Надо бороться. Обязательно надо бороться, потому что все прекрасно понимают, что мы катимся не в лучшую сторону.


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