83-летняя гомельчанка: Лукашенко – вредитель! 5 1.05.2017, 13:59

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Фотo: svaboda.org

В Гомеле прошел первомайский митинг.

Пенсионерка из Гомеля Мария Венедиктовна, участница акций против декрета о «тунеядцах», рассказала, почему решила выйти на первомайский протест:

- Живу я в Гомеле с 1958 года, ощутила на себе все трудности, сама воспитала сына. К власти пришел Лукашенко – все было уничтожено, 23 года он у власти – 23 года слез. Насоздавали «брсмы», организации, которые ничем не занимаются. Народ бедствует, старикам жить не за что, цены растут, как грибы в лесу, молодых содержат родители и старики. В стране гонения на журналистов, которые описывают правду: Лукашенко, убери свои грязные руки от журналистов!

Никаких политзаключенных! Посади туда своих сыновей разъевшихся, которые ничего для народа не сделали. Я обращаюсь к матерям: Зачем нам армия, если у меня сына взяли здорового, а вернули мне инвалида и при Лукашенко отправили на тот свет. Я думала он будет защищать людей, а он плевал на людей! Разъезжает все, целуется – противно смотреть.

Зачем нам столько милиции, дармоедов! Они бездельники, стоят, бабок щупают. Позор для страны. Мне 83 года, я должна просить убежище в Польше, в стране, которую я очень уважаю, там живут очень душевные люди. Разве можно было Лукашенко избирать на столько лет? Позволили ему и он прыгает – скочет, показывает, какой он хороший. Перебиваюсь с хлеба на воду, потому что нужно импортные лекарства покупать. Льготы забрал, чеки имущества ввел, вклады пропали, какой он президент? Он вредитель!

Напомним, в Гомеле прошел первомайский митинг Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с места событий.