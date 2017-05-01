«Лукашенко в отставку!»: первомайская акция в Минске (Видео, онлайн) 24 1.05.2017, 14:04

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Фото: tut.by

Белорусы вышли на протест в центр Минска.

Народную акцию солидарности трудящихся в Минске объявил Белорусский Национальный Конгресс.

На праздничной акции, которая началась в 14.00 на Октябрьской площади и продолжилась на площади Независимости, были выдвинуты требования улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключенных.

В акции приняли участие около 800 человек.

Charter97.org вел онлайн с акции. Видео - «Радыё Свабода», nn.by и «Белсат».

15:28

На этом мы заканчиваем онлайн-репортаж. Спасибо, что были с нами!

15:22

Акция закончена. Люди начинают расходиться.

15:12

Рядовые участники акции в Минске дают интервью СМИ. Все говорят в один голос, что выходили и будут выходить на акции протеста до тех пор, пока Беларусь не станет свободной.

15:10

В резолюцию добавлено требование освобождения Николая Статкевича.

15:09

Участники акции 1 мая приняли резолюцию:

«Мы, граждане Беларуси, решительно протестуем против безответственной, бездарной и преступной политики властей. Эта власть обманула народ и развалила экономику, обрекая пенсионеров на нищету, а молодежь вынуждая искать работу на чужбине. Власть торгует независимостью страны и втягивает Беларусь в опасные союзы, надеясь, что новые подачки Москвы позволят ей продержаться еще несколько лет.

Чтобы гарантировать свою несменяемость, власть фальсифицирует «выборы» и использует государственные СМИ как средство дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Самая большая статья расходов государственного бюджета — выплата непомерных внешних долгов, которые идут на роскошные забавы власть имущих и на содержание колоссального аппарата подавления народа.

Но, ни распоясавшимся «силовикам», которые ведут себя как оккупанты в нашей стране, ни продажным судам не запугать нас, граждан Беларуси, если мы решили добиться свободы, правды и справедливости.

Чтобы спасти нашу Беларусь и обеспечить достойное будущее для наших детей, мы требуем:

1. Прекратить репрессии, реабилитировать всех осужденных за протесты, наказать виновных в репрессиях.

2. Отменить декрет о «тунеядцах», всеобщую контрактную систему и другие незаконные поборы.

3. Установить пособия по безработице в размерах — от минимального потребительского бюджета до 75% среднегодовой зарплаты, а пенсии и все социальные выплаты повысить не менее чем на 40%.

4. Обеспечить проведение честных и справедливых досрочных выборов всех уровней под международным контролем.

5. Прекратить участие Беларуси в опасных и невыгодных военных и финансовых союзах.

Для финансирования мер по восстановлению социальной справедливости мы предлагаем:

1. Продать бесполезные и убыточные ледовые дворцы, большую часть президентских резиденций, президентские самолеты и коллекцию лимузинов, имущество управления делами Лукашенко обнародовать и передать в ведение парламента.

3. Прокуратуре проверить информацию о незаконной передаче частным компаниям права продавать продукцию переработки нефти, и отчисления выручки на счета семьи Лукашенко. Для контроля обратиться в соответствующие международные органы. Вернуть незаконно присвоенные средства в государственный бюджет.

4. Ликвидировать неконституционные силовые структуры, расходы на содержание милиции, спецслужб и президентской вертикали сократить на 50%.

Мы требуем от власти прямых переговоров о выполнении народных требований с нашими представителями.

Нас привели сюда наши боль и гнев. Мы будем протестовать и выходить на площади наших городов, пока власть не услышит голос народа.

Власть народу!

Жыве Беларусь!

1 мая 2017, Минск».

15:08

Владимир Некляев выступает у Красного костела. Он представляет резолюцию акции 1 мая.

15:04

Люди скандируют «Жыве Беларусь!» и «Свободу Статкевичу!», «Свободу политзаключенным!»

Фото: @control_by

15:03

Участники шествия дошли до площади Независимости. На площади стоят автозаки. Павел Северинец призвал людей подойти к Красному костелу.

Фото: «Радыё Свабода»

14:58

Люди идут и на другой стороне проспекта. В общем, можно уже говорить, что участников акции — около 1 000 человек.

14:56

Участники шествия скандируют «Не бойтесь!»

14:51

Более 500 человек подошли к зданию КГБ. Люди скандируют «Свободу!», «Долой КГБ!»

14:46

Колонна под бело-красно-белым флагом двигается по проспекту. Люди громко скандируют «Свободу политзаключенным!» и «Жыве Беларусь!».

Фото: «Радыё Свабода»

14:41

Колонну сопровождают автозаки.

Фото: «Наша Ніва»

14:40

Колонна двигается в сторону проспекту Независимости. Во главе колонные идут активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Максим Винярский, Андрей Шарендо, лидер БХД Павел Северинец. Люди скандируют «Баста!».

Фото: tut.by

14:38

Выступил координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель. Он призвал участников пройти шествием по проспекту Независимости в сторону площади Независимости.

14:34

Выступает Вячеслав Сивик. Он говорит, что мирными акциями белорусам удастся приблизить Беларусь к свободе. Политик призвал потребовать освобождения патриотов, которые находятся в СИЗО КГБ.

14:31

Выступает один из лидеров БХД Павел Северинец. «Мы должны сказать так, чтобы задрожали стекла администрации Лукашенко. Мы требуем их отставки!», - заявил он. Люди громко скандируют «Отставки!».

14:29

Участники акции требуют освободить арестованных по делу «Белого легиона» активистов.

Фото: «Радыё Свабода»

14:28

Выступает Марина Адамович — супруга арестованного лидера БНК Николая Статкевича. Она говорит, что 1 мая прежде всего праздник солидарности. Она напомнила про акции протеста, которые проходят в стране с 17 февраля и заявила, что, несмотря на массовые репрессии, власти не удалось подавить волю народа к свободе.

14:26

На площади уже находится порядка 500 человек. Люди скандируют «Ганьба!» в адрес милиции.

14:24

Владимир Некляев поблагодарил всех, кто пришел на митинг солидарности 1 мая: «Спасибо, что вы не испугались того, что творила власть накануне, арестовывая людей по всей стране. Беларусь готова к переменам новой жизни!»

Фото: «Наша Ніва»

14:22

Максим Винярский призвал проявить солидарность с политзаключенным. Люди скандируют «Свободу политзаключенным!»

14:21

Люди собрались у ступеней Дворца республики. На ступенях выступают лидеры оппозиции.

Фото: @viasna96

14:20

Люди скандируют «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным!»

14:16

Наталья Папкова сообщила о задержании активиста со звукоусиливающей аппаратурой.

14:13

Люди подняли бело-красно-белые флаги. Леонид Кулаков и Максим Винярский развернули флаг гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Фото: «Наша Ніва»

14:11

На площадь в Минск также смогла приехать из Бреста активистка Наталья Папкова, пришел лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик.

Фото: @viasna96

14:08

На площадь пришли один из лидеров БНК, поэт Владимир Некляев, супруга арестованного лидера БНК Николая Статкевича Марина Адамович, активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский, правозащитник Валерий Щукин и другие.

Фото: @viasna96

14:06

Сотрудники милиции призывают граждан разойтись. Рядом с площадью стоят много автозаков.

14:04

Несмотря на аресты по всей стране активистов оппозиции, на Октябрьскую площадь уже вышли несколько сотен человек.