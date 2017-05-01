Власти занервничали из-за обычных белых листов бумаги 5 1.05.2017, 15:25

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Фото: svaboda.org

В Бресте задержали участников акции «чистых листов».

Первомайская акция в Бресте проходила возле кинотеатра «Беларусь» в Бресте, ее анонсировала областная инициатива «Свои люди». Всех людей, которые держали чистые листы бумаги задержали милиционеры, сообщает «Радыё Свабода».

Задержанные по крайней мере четыре человека. Среди них Инга Абрамова, имена трех пока неизвестны. Активисты не выкрикивали никаких лозунгов, просто стояли и держали чистые листы бумаги.

Перед акцией в Бресте был задержан один из ее инициаторов Александр Кабанов, а также, блогер, журналист Дмитрий Горбунов.