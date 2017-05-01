В Бресте заработал магазин национальной одежды «Князь Витовт» 1 1.05.2017, 22:43

Фото: nn.by

Теперь брестчанам больше не нужно будет ездить за национальными сувенирами в Минск.

Пока для одних 1 мая для владельцев и продавца «Князя Витовта» эта дата стала точкой отсчета деятельности. Теперь брестчанам больше не нужно будет ездить за национальными сувенирами в Минск: самое основное можно приобрести на месте, пишет nn.by .

Открыть магазин с настоящими белорусскими свитшотами, майками, платьями и посудой решил Сергей Бахун с друзьями-единомышленниками Олегом и Сергеем.

«Я вырос и сформировался в Бресте, благодарен городу за то, что говорю по-белорусски. Но обидно, что национальные традиции здесь почти не поддерживаются: нет белорусскоязычных школ и так далее. Приезжаешь в Брест и не понимаешь, или ты в западной Беларуси, или где-то еще. Похвастаться хорошим выбором сувениров для туристов он тоже не мог: здесь можно было увидеть что-то китайское, российское, но только не белорусское. Мы посоветовались с друзьями и почти сразу решили заполнить этот пробел», - рассказал Сергей Бахун.

Не откладывая дело в далекий ящик, ребята сразу занялись сбором нужных документов и выбором места. С последним повезло: на популярной Советской улице точку освобождали другие предприниматели, которую теперь и будет занимать команда «Князя Витовта». Куда больше времени ушло на то, чтобы определиться с названием. Но, учитывая, насколько значительным историческим персонажеи для этих мест был Витовт (да, именно он дал городу Магдебургское право), в результате все сошлись на этом варианте.

Магазин будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00. Сейчас там можно приобрести одежду от таких брендов, как «Гонар», «LSTR», Symbal.by, сувениры производства Vitaem.by и местных ремесленников, авторские заколки и украшения от «Прыгожы анёлак».

В будущем бизнесмены хотят продавать у себя и книжки.