«Он вредитель»: Крик души пенсионерки из Гомеля 1.05.2017, 22:58

Во время первомайской акции в Гомеле женщина попросила микрофон и рассказала, что думает о белорусской армии, милиции и сыновьях Лукашенко.

Пламенный спич пенсионерки из Гомеля сняла камера телеканала «Белсат».

«Против журналистов, которые описывают правду, ведутся гонения. Лукашенко, руки грязные от журналистов!

Никаких политзаключенных! Посади своих сыновей разъеденных, которые ничего для народа не сделали.

Я обращаюсь к матерям: зачем нам армия? У меня взяли сына здорового и сделали инвалидом, и отправили на тот свет при Лукашенко.

Я думала, он [Лукашенко] – человек из деревенской местности – будет защищать народ. На народ он плевал. Разъезжает, целуется – противно смотреть, как он себя ведет сейчас.

Подумайте, стоит ли отправлять внуков и детей в армию. Если бы у меня двадцать внуков было – ни одного не отправила бы в армию.

Зачем нам столько милиции-дармоедов? Людям на еду не хватает, а они, бездельники, стоят, бабок щупают. Позор для страны!

Что – мне в 83 года просить убежища в Польше?

До чего мы довели страну? Можно было Лукашенко выбирать на столько лет? Два года – и пусть идет пересушиваться. А вы дали ему – и он подпрыгивает – какой он хороший.

Я перебиваюсь хлебом, потому что надо покупать импортные лекарства, льготы забрал, чеки «Имущество» дал, вклады исчезли. Какой он президент? Он вредитель для народа», - заявила пенсионерка из Гомеля.