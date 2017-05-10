Брестский герой-афганец: Я в своей стране, а не в оккупированной Россией 14 10.05.2017, 8:42

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Фото: brestspring.com

Стали известны новые подробности о мужественной акции ветерана войны в Афганистане Александра Сахарука.

Брестский ветеран войны в Афганистане Александр Сахарук развернул бело-красно-белый флаг во время ежегодной акции «Бессмертный полк», которая проводится каждое 9 мая в городе.

По информации местных правозащитников, Александр сразу же был задержан.

Александр Сахарук попал на службу в Афганистан в восемнадцать лет, был награжден медалью «За отвагу», сейчас является членом независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

Правозащитное издание «Брестская весна» опубликовало новые подробности вчерашней акции Александра Сахарука.

«Я решил пройти в праздничной колонне под бело-красно-белым флагом. Это для меня символ Свободы. Под красным флагом нас вводили в Афганистан. Сказали, что нужно войти быстро, чтобы американцы там свои ракеты не разместили. Мне было 18 лет. Я верил коммунистической пропаганде. Сейчас я иначе смотрю на жизнь. Нас всегда обманывали. За что наши предки воевали? Чтобы мы жили в нищете и при диктатуре? Работы нет. Одна милиция повсюду. Не работают, а деньги получают», - рассказал правозащитникам и журналистам ветеран-афганец в начале шествия. «Повсюду российские флаги и шевроны! Никто их не задерживает и не трогает. Бело-красно-белым флагом я хочу сказать, что живу в своей стране, а не в оккупированной Россией. Свою землю буду защищать, независимо от того, чей сапог на ее ступит!», - заявил ветеран-афганец.

«Брестская весна» подробно описывает реакцию «шунявок» на национальный флаг в руках героя Афганистана:

«Вскоре к нему подошли люди в штатском:

- Уберите флаг!

- Я в своей стране и считаю, что этот флаг - наше национальное достоинство! Это флаг нашей независимости, - ответил афганец».

Фото: racyja.com

Подробности задержания героя-афганца рассказал «Радыё Рацыя» его друг и свидетель событий: пожелавший остаться анонимным:

- Подошли двое в штатском: давайте, уберите флаг. А он отвечает: а почему я должен убрать, если он национальный, это - моя гордость. Тогда подошел третий и они его сразу взяли под руки, флаг забрали, и повели. Там неподалеку стояла «скорая», к ней его и повели, туда потом приехала милицейская машина. Смотрю, они начали о чем-то шушукаться, а потом подошли ко мне. Мол, что вы здесь делаете, как ваше здоровье? Я им говорю: ребята, чего вы ко мне цепляетесь?

По информации правозащитников, Александр Сахарук доставлен в Ленинский РОВД Бреста.