В Беларуси открыт новый для страны вид птиц 10.05.2017, 10:42

сибирский черноголовый чекан

Фото: Андрей Шевчик

Необычная птица была отмечена на Полесье.

Новый для страны вид птиц - сибирский черноголовый чекан - отмечен в Беларуси, сообщили БелТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Необычная птица была отмечена на Полесье. Она приземлилась в пойме реки Неначь Калинковичского района Гомельской области.

Миграционные пути этой птицы проходят далеко от Беларуси. Она как правило гнездится под Архангельском и в западной Сибири, а зимует в Индии и Таиланде.

В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный вид - луговой чекан, а также около 16 лет назад страну с юга стал заселять черноголовый чекан, который в Западном Полесье гнездится теперь регулярно.

Сибирского черноголового чекана видели всего один раз в Литве (17 лет назад) и в два раза в Польше (октябрь 2016 и май 2015 года). Чаще всего орнитологи встречают те новые для Беларуси виды птиц, которые встречались уже в странах-соседях.

Правильное определение сибирского черноголового чекана должна подтвердить Белорусская орнито-фаунистическая комиссия (БОФК). Только после ее решения новый вид внесут в список птиц Беларуси.