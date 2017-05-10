Замминистра иностранных дел: Не думаю, что российские войска останутся в Беларуси 1 10.05.2017, 14:39

Олег Кравченко не смог уверенно ответить на этот вопрос.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в дискуссии «Между Востоком и Западом: Беларусь на перекрестке». Ее организовал в Вашингтоне аналитический центр The Atlantic Council, сообщает nn.by.

Олег Кравченко рассказал, что на своих встречах в Вашингтоне будет обсуждать вопрос возвращения послов США и Беларуси в соответствующие страны. Однако говорил он об этом без большого оптимизма.

Отношения Беларуси и России Кравченко сравнил с отношениями Канады и США. Он отстаивал мнение, что «широкие экономические связи с Россией неизбежны и выгодны для Беларуси».

На вопрос, нет ли опасности того, что российские войска останутся в Беларуси после учений «Запад-2017», ответ заместителя министра был таков: «Я не думаю, что они (российские войска – ред.) останутся. Это рутинные, периодические учения, такие были и раньше».

«Это (размещение войск в Беларуси – ред.) было бы гигантской стратегической ошибкой России, хотя мы знаем, что они такие ошибки иногда делают», - отметил американский участник дискуссии, профессор Университета Пенсильвании и директор Biden Center for Diplomacy and Global Engagement Майкл Карпентер.