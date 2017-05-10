Microsoft представила «умный» завод

Microsoft представила «умный» завод1
- 10.05.2017, 19:32
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Microsoft показала систему безопасности на предприятиях, которая работает через облачные сервисы с использованием искусственного интеллекта.
Microsoft на конференции для разработчиков Build 2017 показала систему безопасности на предприятиях, которая работает через облачные сервисы с использованием искусственного интеллекта. Трансляция конференции идет на сайте корпорации, передает republic.ru.
Система автоматизации производства, умеет, к примеру, с помощью компьютерного зрения находить инструменты и сообщать, что они находятся в небезопасном положении.
Кроме того, система может распознавать лица и определять тех, кому на предприятии запрещено прикасаться к тем или иным инструментам.
Помимо этого, рабочие смогут получать сообщения о происшествиях на мобильные устройства. Как было сказано на конференции, к примеру, если где-то разлилась бочка с химикатами, сотрудники завода получат об этом пуш-уведомления в смартфоне.