Немецкий эксперт: В Беларуси должны начаться серьезные переговоры власти и оппозиции 24 11.05.2017, 13:45

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В интересах ЕС целью таких переговоров должны стать свободные выборы.

В Центре европейских исследований имени Вильфреда Мартенса, аналитическом институте Европейской народной партии, 10 мая прошла дискуссия о Беларуси с участием экспертов со всей Европы. В ней принимали участие исполнительный директор Центра Томи Хухтанен, представитель Белорусского национального конгресса, лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников, представитель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский и депутат Европарламента Артис Пабрикс (Латвия). Вел дискуссию политический директор Центра Роланд Фрёйденштайн, сообщает корреспондент Charter97.org.

Андрей Санников во время дискуссии заявил:

- Беларусь сегодня переживает самый острый кризис со времен распада СССР, из-за отсутствия реформ, из-за отсутствия необходимой реструктуризации экономики. Кризис проявляется прежде всего в нехватке денег, в кризисе платежного баланса. Это объясняет сегодняшнюю политику режима, который отказывется проводить реформы, о чем Лукашенко постоянно публично заявляет.

В такой ситуации внутренние деньги добываются двумя путями: первый - это введение новых налогов, сборов, невероятного количества поборов, чтобы отобрать у народа деньги; второй - выдавливание денег из бизнесменов. Их в тюрьмах сегодня в сотни раз больше, чем оппозиционеров.

Люди отреагировали на грабительскую политику протестами, самыми значительными со времен распада СССР. Они прошли не только в Минске и областных центрах, но и в районных городах. Режим ответил своими привычными методами – репрессиями.

В середине февраля окончилась “либерализация”, которой никогда и не было. По данным правозащитного центра “Весна”, например, в 2016 году было в 7 раз больше случаев репрессий, чем в 2015-м. В 2017 году случаев репрессий в десятки раз болье, чем в 2016-м. Лукашенко обрушил на Беларусь беспрецедентные репрессии, которые полностью игнорируют на Западе, несмотря на заверения в обратном. Лидер Европейской народной партии Джозеф Даул, например, еще в марте говорил, что, если репрессии будут продолжаться, надо возвращать санкции. Именно отсутствие санкций подстегнуло Лукашенко к новым репрессиям.

У нас только по так называемому сфабрикованному “делу патриотов” в тюрьме находится 18 человек. Репрессии становятся все жестче, людей буквально похищают на улицах и ничего не сообщают родственникам. По нескольку дней семьи не могут узнать, где находятся их родные. Тем не менее протесты продолжались и будут продолжаться. Это поистине народные протесты с политическими требованиями.

Оппозиция их поддерживает. Первые протесты в середине февраля были организованы Белорусским национальным конгрессом. Другие политические силы также поддержали народные выступления, например, в регионах.

Роль России. Много лет наши друзья на Западе говорили: давайте не будем слишком давить на Лукашенко, иначе в Беларуси будут российские танки. Вот сейчас будут и танки, а вы к этому не готовы. Ситуация очень серьезная. Даже замминистра иностранных дел Беларуси вчера в Вашингтоне не смог ответить, покинут ли российские войска территорию Беларуси после маневров Запад-2017. Независимости Беларуси грозит реальная опасность, грозит она и режиму. Россия скорее всего прорабатывает сценарии замены Лукашенко, выбирая между Крымом и Донбассом.

Несмотря на то, что режим не меняется и развязал репрессии, я все же считаю, что для предотвращения большей трагедии и неконтролируемого конфликта, в том числе и вооруженного, наилучшим мирным выходом являются переговоры режима и оппозиции для проведения честных выборов, - сказал лидер “Европейской Беларуси”.

Роланд Фрёйденштайн и Андрей Санников

Виталий Рымашевский во время дискуссии отметил, что ЕС ведет диалог, но не имеет стратегии в отношении Беларуси:

- Для нас это большая проблема. Правоцентристская коалиция предлагает такую стратегию: солидарность с политзаключенными и требования освободить политзаключенных и прекратить давление на гражданское общество; вопрос номер один для Беларуси - подготовка законодательной реформы; проведение местных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ; одновременно надо готовить базовое соглашение между ЕС и Беларусью, в котором была бы “дорожная карта” политических и социально-экономических реформ, в разработке которых должны принимать участие оппозиция и гражданское общество.

Режим будет продолжать репрессии, потому что он напуган экономическим кризисом и поведением России. Это дает нам новые шансы, поскольку растет значение сотрудничества режима с Западом. Надо включить оппозицию и гражданское общество в процесс этого диалога и быть более твердыми в вопросах соблюдения прав человека. Очень важно, как пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Если там не будет оппозиции, это будет означать поддержку режима.

По поводу опасности вторжения России в Беларусь европейцам не стоит беспокоиться, поскольку для России нет более приемлемой власти в Беларуси, чем Лукашенко. Через него они проводят свои интересы, - сказал сопредседатель партии БХД.

Депут Европарламента Артис Пабрикс считает, что в Беларуси Евросоюз сталкивается с классической дилеммой: как себя вести с недемократическим государством, независимости которого угрожает более сильное авторитарное или тоталитарное государство.

- У меня нет готовых ответов. Единственое, в чем я уверен, мы не можем вести себя пассивно и наблюдать, как уменьшаются шансы на демократическую Беларусь и ее постепенно поглощает Россия. Я согласен с тем, что Европа должна создать ситуацию для мирной трансформации через демократические выборы. При этом надо понимать, что Россия будет сопротивляться такому мирному сценарию. Нам необходимо заранее подумать о решительных мерах по сдерживанию возможных агрессивных действий России и оказать такую же поддержку демократии, как Запад оказывал странам Балтии в свое время, - уверен евродепутат.

Политический директор Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса Роланд Фрёйденштайн следующим образом подвел итог дискуссии:

- Белорусская экономика переживает серьезный кризис, и вероятность нестабильности все возрастает.

Какой бы ни была роль России в Беларуси, принять то, что она считает Беларусь сферой своих интересов, мы не можем.

Высока вероятность крымского и донбасского сценария применительно к Беларуси, уже в этом году.

Самое главное - Евросоюз должен использовать все свои рычаги и влияние, чтобы правительство Беларуси начало серьезные переговоры с оппозицией и гражданским обществом, целью которых были бы свободные выборы.