Брестских активистов «Европейской Беларуси» вызывают в Следственный комитет 2 11.05.2017, 20:51

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Андрей Шарендо

Андрея Шарендо и его жену Полину Шарендо-Панасюк вызывают в СК в качестве «свидетелей», но по какому делу – не говорят.

Сегодня брестским активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Андрею Шарендо и его жене Полине Шарендо-Панасюк вручили повестки из Следственного комитета. Об этом Charter97.org сообщили сами активисты.

В повестке говорится о том, что Андрей Шарендо вызывается завтра к 12.00 в Управление Следственного комитета по Бресту и Брестской области в качестве свидетеля. Но по какому делу – в повестке не указали. Его жену Полину Шарендо-Панасюк аналогичной повесткой вызывают к 14.00 и так же не сообщают по какому делу.

Активисты сообщили, что пойдет из них только кто-то один, так как второй из супругов останется дома с маленькими детьми. Активисты понимают, что в Беларуси уже были прецеденты того, что указанный в подобных повестках статус «свидетеля» по ходу дела переквалифицировали в статус «обвиняемого» и не исключают каких-либо провокаций против них завтра в Следственном комитете.

Напомним, что Андрей Шарендо и Полина Шарендо-Панасюк стали одними из лидеров весенних протестов в Бресте. 25 марта Андрея Шарендо арестовали на 15 суток за участие в праздновании Дня Воли в Минске.

В настоящее время в тюрьме на Окрестина в Минске отбывают арест координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Максим Винярский.