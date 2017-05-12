Блогер рассказал об очередном милицейском беспределе в Бресте 13 12.05.2017, 8:29

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Сергей Петрухин

15 человек методично избивали одного задержанного.

15 человек избивали одного. Так события 7 мая описывает пострадавший житель Бреста Сергей Коляда. Черными от синяков ладонями, сломанными ребрами, повреждениями руки, глаз закончилась для Сергея и его друга Александра встреча с сотрудниками Московского РУВД города.

Инцидент произошел около 15 часов, когда мужчины после встречи в кафе «Сказка» пытались сесть в такси, но были задержаны. По их словам, в участке и начались издевательства и побои. Пострадавший Сергей не скрывает, что после кафе они с другом были в состоянии алкогольного опьянения. Но так ли это может быть основанием и оправданием жестокого избиения сотрудниками милиции? Историю телеканалу «Белсат» прокомментировал блогер из Бреста Сергей Петрухин.

День 7 мая не предсказывал ничего плохого

Друзья решили встретиться в кафе «Сказка», чтобы выпить и поговорить. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Около 15 часов они хотели сесть в такси, но их задержали и привезли в опорный пункт.

«Они не сопротивлялись. Они были спокойны», — вспоминает продавщица кафе.

В отделении милиционеры начали жестоко избивать

«Его ударили в глаз, после резали ножом, чтобы кровь ушла», — свидетельствует Сергей Коляда, друга Александра.

Сами пострадавшие рассказывают немного. Им трудно разговаривать из-за многочисленных побоев. Больше подробностей журналисты «Белсата» узнали от родственников и близких Сергея.

«Завели в опорный пункт, что на Монтане. Там, как он говорил, их били пятнадцать человек. Какой-то молодняк бил», — рассказывает друг семьи Виталий Казак.

Обещали убить

Избитые молодые ребята побоялись обратиться к врачам. Одному из них стало плохо 9 мая, другой попал в больницу на следующий день.

«Они пришли ко мне. Я предложила сразу вызвать скорую. Они отказались. Говорили, что им угрожали, что вообще убьют, если они напишут заявление или пожалуются», — бушует Раиса, мать Сергея.

Родственники пострадавших выясняют фамилии ответственных милиционеров

Среди вероятных участников избиения фигурирует Роман Трофимук, один из участковых Московского РОВД. Ни он, ни его начальник, не были сегодня доступны по телефону.

Пострадавшие из Бреста пока не знают, будут ли подавать жалобы на действия милиционеров. Правозащитники советуют обратиться в Следственный комитет, а перед этим провести судмедэкспертизу. Только тогда будет возможно привлечь их к ответственности.