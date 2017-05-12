Пять малоизвестных фактов о группе NaviBand 12.05.2017, 9:23

Что мы знаем о молодой белорусской группе, которая с песней «Гісторыя майго жыцця» вышла в финал «Евровидения».

«Наша Ніва» собрала интересные факты о коллективе.

Он из Глубокого, она — из Минска

Группа Navi — это Артем Лукьяненко и Ксения Жук. Ему 24 года, ей 25. «Она — пуля, он — спокойный, рассудительный», — так рассказывает мама Ксении Наталья Жук.

Артем родился в городе Глубокое, окончил белорусскоязычную гимназию №3, там его мама преподавала биологию. Потом Артем учился в БГУ на журналистике, работал на радио «Столица».

Ксения родилась в столице, ее родители учились в Педагогическом университете, участвовали в театральной труппе. Ксения преподает вокал для детей в школе.

И Ксению, и Артема отдавали в музыкальную школу на класс фортепиано, только Артем психанул и бросил. Новое увлечение музыкой началось уже в 12 лет, с попыток научиться играть на гитаре. А вот Ксения гитару не освоила, хотя и просит Артема научить ее.

Знакомство на День святого Валентина

Познакомились Артем и Ксения довольно случайно, это произошло 14 февраля 2013 года. Ксения приехала на репетиционный пункт, где как раз играл Артем. Парень говорит, что ему сразу понравилась Ксенина непосредственность, она попросила потрогать кудряшки Артема, убедиться, что они настоящие. «Я сказал «привет, может, споем вместе», — говорит Артем.

На то время и у Артема, и у Ксении были разные проекты. Однако Ксения говорит, что в группе Sonika себя не чувствовала, исполняла то, что ее просили. Спустя какое-то время Лукьяненко написал текст «Абдымі мяне» и предложил Ксении спеть его вместе. Это был первый хит новой группы. Интересно, что в России название песни переводили примерно как «Обдыми меня».

Кстати, название Navi ничего не значит. Можно сказать, что просто набор букв. Хотя по-английски созвучное «navy» означает «флот». А позже ребята узнали, что по-грузински navi означает «лодка», да и по-итальянски «nave» — лодка, корабль.

Объездили всю страну с «Мовай нанова»

Артем и Ксения не просто поют по-белорусски, но еще и активно пропагандируют белорусский язык. Группа поддерживает проект «Мова нанова». Причем не только в Минске, но и в таких городах, как Молодечно, Бобруйск, Гродно. «Белорусский язык становится трендом, и это радует», — делится Ксения Жук.

«Мы ездили на концерт в Москву и там половину песен пели по-белорусски. Москвичи восприняли нас абсолютно адекватно. Не передать те чувства, когда они нам писали: «Вы нас согрели». А выступления как раз проходили в лютые морозы».

Тем не менее, группа часто подчеркивает, что она вне политики. «Мы можем выступить на «Славянском базаре», а потом поехать на «Басовішча», — рассказывал Артем.

Не первая попытка отбора

В 2016 году Navi уже пытались попасть в финал «Евровидения» с песней «Гэта зямля». Но предпочтение было отдано протеже Дробыша Ivan'у. Правда, в Швеции тому не удалось даже выйти в финал. «Здесь, по-видимому, даже не творчество, а деньги, репутация и так далее, но поддержка была невероятной», — эмоционально говорил Артем Лукьяненко.

Navi в тот год действительно поддерживали очень многие, даже редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович. «Результатом отбора я не доволен, потому что лично я переживал, болел за Navi. Мне кажется, что это очень милая группа. Я отправил две смс-ки — от себя и жены», — говорил он.

Совместные проекты с Гришковцом, переписка с Джиллиан Андерсон

Пусть Navi и поют по-белорусски, но в России их тоже неплохо знают. Например, Navi выступали на юбилейном вечере Дианы Арбениной (она также родом из Беларуси) в Москве. Выступали вместе в Могилеве. Выступали на разогреве у Сергея Бабкина.

В Гомеле в одном небольшом баре их выступление случайно увидел известный российский драматург Евгений Гришковец. «Они пели по-белорусски и по-русски. Это было настолько невероятно, что я забыл, что нахожусь в пабе, было впечатление большого концерта». Впоследствии эта группа вместе с Гришковцом записала песню «Колыбельная». В планах — записать совместный трек и на белорусском языке.

В 14 лет Ксения Жук познакомилась со знаменитой американской актрисой Джиллиан Андерсон (агент Скалли из «Секретных материалов»). Произошло это на фестивале Giffoni Film в Италии. Ксения рассказала, что поет. Через два месяца с ней связывались агенты Андерсон с просьбой переслать материал. Девушка после этого еще переписывалась с Андерсон, разговаривала по телефону.

Ксения Жук говорит, что материал был еще сырой, поэтому ничего не вышло. Теперь она и Артем Лукьяненко больше уверены в себе и своем творчестве.