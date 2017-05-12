Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ «под Колю» 20 12.05.2017, 13:28

Диктатор решил, что раньше девяти часов уроки начинать не надо.

Лукашенко поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, сообщает БелТА.

— Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей.

— Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5−7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться, — привел пример Лукашенко.

Напомним, впервые Лукашенко предложил начинать уроки в школах не в 8, а в 9 утра в октябре 2016 года. 21 апреля, выступая с посланием «народу и парламенту», он снова затронул эту тему, посетовав, что в среду у его сына Николая семь уроков, «ребенок просыпается в полседьмого…».

— Надо еще разобраться Карпенко (министр образования. — ред): с 9 часов надо начинать учебу! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит! — аргументировал Лукашенко.

На следующий день после выступления Лукашенко министр образования Игорь Карпенко объяснил, что по санитарным нормам занятия должны начинаться не позже 9 утра. Школы выбирают более гибкий график, потому что работают в две смены.

— Есть школы, в которые детей подвозят, малокомплектные школы… Если дорога до них занимает определенный промежуток времени, не начнешь же с 5 или 6 часов утра подвозить детей. Есть малокомплектные школы, где реально в 9 утра начинать работу.

Карпенко высказал мнение, что, решая вопрос с графиком занятий, «надо очень грамотно соотнести интересы и детей, и родителей, и учителей, и в целом общества».

— Давайте не будем пока будоражить родительскую общественность. Давайте это все немного проанализируем. Мы все-таки посмотрим, проанализируем, с управлениями образования посоветуемся и примем определенное оптимальное решение. Вводить сегодня или не вводить начало учебного дня с 9 часов в каждой школе? Здесь, наверное, надо подойти индивидуально и посмотреть, как это грамотнее и лучше сделать, — сказал министр.