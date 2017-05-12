Андрей Шарендо: Идет давление на активистов и руководство «Европейской Беларуси» 5 12.05.2017, 15:55

5,946

Андрей Шарендо

Режим дошел уже до последней стадии маразма в своих методах.

Об этом в интервью Charter97.org заявил брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, комментируя сегодняшний вызов в Управление Следственного комитета по Бресту и Брестской области:

- Вчера мне вручили повестку – явиться в качестве «свидетеля» сегодня к 12.00 в Управление Следственного комитета по Бресту и Брестской области. А сегодня в СК я узнал, что в Бресте заведено уголовное дело за «оскорбление чести и достоинства президента Республики Беларусь».

Дело в том, что еще 16 февраля в Бресте была вывешена растяжка «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ». Что самое интересное, по факту вывешивания этого баннера уже возбуждалось административное дело. И когда меня 2 марта превентивно задержали накануне «Марша нетунеядцев», в милиции допрашивали и об этой растяжке – но тогда в рамках административного процесса. Сегодня же я узнал, что по делу провели «лингвистическую экспертизу» и оно стало уголовным.

И первое, что решили следователи – это допросить меня и мою жену Полину Шарендо-Панасюк. Нас обоих вызывали в СК сегодня, но жене вызов качестве «свидетеля» перенесли на понедельник, так как кому-то надо было оставаться с маленькими детьми.

- Вы говорите, что уже давали показания по этому делу, когда оно было административным. Как вы объясните то, что вашу семью снова решили беспокоить по этому поводу?

- Конечно, меня как «свидетеля» обязали дать подписку о неразглашении материалов дела, но я имею полное право высказать свое отношение к этому абсурду.

Хочу заявить, что сейчас происходит целенаправленное давление на активистов и руководство гражданской кампании «Европейская Беларусь» и вообще всех белорусов, кто выступает против режима Лукашенко. Я думаю, что именно поэтому это дело снова решили поднять и придать ему статус уголовного.

А в том что меня и жену вызывают на сегодняшний день в качестве «свидетелей», я вижу факты запугивания и морального давления на активистов «Европейской Беларуси».

- То есть вы не исключаете, что статус «свидетелей» - это только на «сегодняшний день» и его могут изменить, если захотят надавить сильнее?

- Хочу заявить предельно ясно и открыто: это политическое дело и никаких комментариев или объяснений я никому давать не намерен. Здесь явно просматривается политическая провокация.

Для меня смешон сам повод для возбуждения этого «дела»: не вижу ничего «крамольного» в тексте вывешенной когда-то в Бресте растяжки. Очевидно, что режим Лукашенко дошел до такого маразма, что даже такие акции, как эта растяжка, воспринимаются им как «оскорбление». Это, по-моему, уже последняя стадия неадекватности режима.