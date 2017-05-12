Независимую журналистку оштрафовали на $510 1 12.05.2017, 17:12

Ольга Чайчиц

Суд Дзержинского района оштрафовал Ольгу Чайчиц за «незаконное изготовление продукции СМИ».

Сегодня суд Дзержинского района (по месту регистрации журналистки) приговорил Ольгу Чайчиц к штрафу в размере Br 920 - $510 (40 базовых величин) за онлайн-трансляцию из Борисова.

Рассматривал дело судья Крупец Сергей.

18 марта в Борисове была запланирована акция протеста, которая в итоге так и не состоялась, но при этом милиционеры задержали журналистов «Белсата» Ольгу Чайчиц и Сергея Ковалева, которые собирались освещать событие.

Позже на Ольгу Чайчиц был составлен протокол по ст. 22.9 (незаконное изготовление продукции СМИ) КоАП РБ. В качестве свидетелей обвинения на суде выступили милиционеры, которые проводили задержание.

«Один из милиционеров по фамилии Якимович, сказал: его лично возмутило, что скриншоты с трансляции разошлись по социальным сетям и его увидели все знакомые в городе. Он же добавил, что на момент, когда началась трансляция, уже поступил приказ задержать нас», — говорит Ольга Чайчиц.

Журналистка подчеркнула, что во время перерыва в суде ведущая специалист учреждения Дарья Уварова запретила делать фото и снимать видео, чем, по словам Чайчиц, нарушила ее права и действующее законодательство.

Ранее Ольгу Чайчиц оштрафовали на 25 базовых величин за стрим с акции протеста в Витебске 25 марта.