закрыть
13 мая 2017, суббота, 12:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Венесуэле тысячи пожилых людей вышли на марш

  • 13.05.2017, 8:32
  • 3,713
Фото: ЕРА / UPG

Акции протеста оппозиции направлены против политики президента страны.

Несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы Каракаса и других городов на акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро, передает русская служба ВВС.

Отмечается, что полиция заблокировала доступ на главную улицу столицы и использовала слезоточивый газ для усмирения протестующих.

Колонна протестующих дошла до офиса венесуэльского омбудсмена, ее участники обвиняли полицию в грубом обращении и призывали власти уважать пожилых людей.

Фото: ЕРА / UPG

По информации ВВС, пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования. 

Ранее сообщалось, что за месяц протестных акций в Венесуэле погибли более 40 человек.

Напомним, венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.


Мнение

Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!