В Гомеле из окна 14-го этажа выпала пятилетняя девочка

В Гомеле из окна 14-го этажа выпала пятилетняя девочка1
- 13.05.2017, 13:05
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Почему это случилось, выясняют следователи.
Трагедия произошла 8 мая. От полученных травм ребенок скончался, сообщила tut.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Девочка выпала с 14-го этажа дома, расположенного на улице Мазурова, около 22.00.
По словам соседей, девочка воспитывалась в неполной семье одним из родителей.
Что произошло в тот вечер, теперь выясняют следователи. Пока у них больше вопросов, чем ответов. К примеру, как утверждают очевидцы трагедии, на малышке была верхняя одежда.