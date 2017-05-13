В Гомеле из окна 14-го этажа выпала пятилетняя девочка 1 13.05.2017, 13:05

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Фото: ARC

Почему это случилось, выясняют следователи.

Трагедия произошла 8 мая. От полученных травм ребенок скончался, сообщила tut.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Девочка выпала с 14-го этажа дома, расположенного на улице Мазурова, около 22.00.

По словам соседей, девочка воспитывалась в неполной семье одним из родителей.

Что произошло в тот вечер, теперь выясняют следователи. Пока у них больше вопросов, чем ответов. К примеру, как утверждают очевидцы трагедии, на малышке была верхняя одежда.