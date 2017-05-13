В Бресте проходит выставка невероятных картин 1 13.05.2017, 13:25

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Фото: vb.by

Художник Анатолий Галушко пишет картины зубами и ногами.

Анатолий Галушко (1963 г.) проживает в д. Могилицы Ивацевичского района. В 17 лет из-за травмы позвоночника оказался парализованным и прикованным к постели. Сначала было глубокое отчаяние и нежелание верить в худшее. Потом захотелось быть хоть чем-то полезным. Желание творить пришло далеко не сразу, пишет «Вечерний Брест».

- Изначально я серьезно увлекся чтением книг, - рассказывает Анатолий. - Потом появилось желание делать хоть что-то самому. Первое с чего я начал - это попробовал написать свое имя. Потом захотелось большего, и я нарисовал свой первый рисунок - собаку. Так дело дошло и до акварельной краски.

На открытие выставки «Пишу земли моей красу...» пришло очень много людей: родные, друзья, знакомые и просто прохожие. Около шестидесяти пейзажей и натюрмортов украшали выставочный зал. Все работы яркие и в светлых тонах, здесь нет и намека на грусть. Картины «Кривые березы», «Запах теплого вечера», «Гармония», «Волчья стая» говорят сами за себя. Более двадцати лет Анатолий создает свои работы по памяти. В основном это местная природа: речка, деревья, поля, водоемы. На создание одной картины уходит в среднем четыре дня. Всего в коллекции у художника их более пятисот.

Помимо живописи Анатолий пишет прозу, а также стихи на белорусском языке. В 2012 в издательстве «Альтернатива» вышел его первый сборник стихов и прозы «Сляды на пяску». Каждую картину сопровождают строки собственного сочинения.

Первая выставка картин Анатолия Галушко прошла в Ивацевичах, затем в Бресте, Белозерске, Березе, Минске. Творчество мастера известно и за пределами Беларуси: в Германии, США, России, Швейцарии и других странах.

На выставке Анатолий Галушко уделил внимание каждому, был тронут, что пришло столько много людей:

- Вот такой мой взгляд на мир, - говорит художник, - который в основном я вижу лежа на боку... Но это мир - он прекрасен! Рассветы, закаты, снег, поля, водоемы...Люди, остановитесь, посмотрите, какая кругом красота! Я вам это говорю, как могу, как умею - картинами и прозой.

Выставка картин Анатолия Галушко проходит в выстовочном зале на улице Советской в Бресте с 12 по 24 мая.