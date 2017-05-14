Самые яркие кадры с марша пенсионеров в Венесуэле 1 14.05.2017, 9:57

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Фото: ЕРА / UPG

Венесуэльские дедушек и бабушек устроили настоящую битву с полицией.

На улицы Каракаса и других городов Венесуэлы вышли тысячи пожилых людей на митинги против диктатора Николаса Мадуро.

Протестующие заявили, что именно пожилые люди в Венесуэле больше всего страдают во время экономического кризиса. Им не хватает лекарств и медицинского оборудования.

Правоохранители в Каракасе заблокировали митингующим проход к главной улице и использовали против них слезоточивый газ. Пенсионеры били копов палками и другими предметами. Они все же пришли к зданию омбудсмена, где обвинили стражей порядка в жестоком отношении и призвали уважать себя, сообщает znaj.ua.

Венесуэльская оппозиция выступает против решения Мадуро создать новый парламент, который заменит Национальную ассамблею и получит полномочия для изменения конституции страны.

В последний месяц в Венесуэле продолжаются массовые протесты, во время которых погибли около 40 человек.