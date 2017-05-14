В Венесуэле тысячи автомобилистов выехали на акции протеста 2 14.05.2017, 11:29

Фото: Reuters

Лидеры оппозиции призывают люде оставаться на улицах до полной победы над диктатурой.

Несколько тысяч владельцев автомобилей и мотоциклов в Венесуэле приняли участие в масштабных акциях протеста против президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает BBC.

Полицейские на мотоциклах остановили автоколонну оппозиционных демонстрантов в столице страны Каракасе, используя слезоточивый газ. В ходе столкновений с полицией был сожжен автобус.

Оппозиционные акции прошли также в Валенсии и других городах страны.

Фото: Reuters

Лидеры оппозиции заявляют, что намерены продолжать оказывать давление на правительство президента Мадуро.

«Мы останемся на улице и будем искать путь выхода из кризиса», - сказал агентству «Франс-пресс» оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Фредди Гевара.

Фото: Reuters

Накануне несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы Каракаса и других городов на акции протеста против правительства Мадуро.

Пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования.

За месяц протестных акций в Венесуэле погибли уже около 40 человек.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый «парламент», который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Фото: Reuters

Наблюдатели называют ситуацию в стране критической: Венесуэла испытывает катастрофический дефицит товаров и падение доходов государства на фоне обострившейся борьбы между правительством и парламентом, подконтрольным оппозиции. 12 февраля 2016 года парламент Венесуэлы призвал правительство и президента обратиться за международной гуманитарной помощью, чтобы избежать голода в стране.

Фото: Reuters

Ранее Мадуро продлил действующее в стране с начала года чрезвычайное экономическое положение еще на 60 дней. Нынешний кризис происходит на фоне сокращения экономического роста из-за низких цен на нефть. Напомним, потребительская инфляция в Венесуэле по оценке МВФ в этом году достигнет 720%.

Оппозиция обвиняет власти и предшественника Мадуро Уго Чавеса в неумелом управлении страной, кризисе экономики и дефиците основных продуктов питания. Президентский срок Мадуро заканчивается в 2019 году.