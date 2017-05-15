Кафкианские происки Путина 15.05.2017, 10:53

Фото: RFE/RL

Как Кремль «подцепил» президента Чехии Милоша Земана.

В Чехии проходят многотысячные акции протеста против политики президента Милоша Земана и с требованием отставки министра финансов Андрея Бабиша. Хотя акции связаны с правительственным кризисом, участники протестов не забывают и о внешней политике – в Чехии уже давно недовольны выбранным Земаном курсом на сотрудничество с Кремлем.

О влиянии пятой колонны в европейских бывших странах социалистического лагеря «Радио Свобода» рассказал депутат чешского парламента из фракции христианских демократов, заместитель председателя комитета по обороне, член комитета по безопасности Иван Габал.

– Ту же самую политику, что и Путин, ведет КНР – создание сетей шпионов и агентов влияния, лоббистов. Китай – вторая экономическая держава в мире. С чем больше приходится сталкиваться в Чехии – с ухищрениями китайских или российских спецслужб?

– В публичном пространстве, в дискуссиях речь больше идет о русских шпионах или лоббистах. Но эту деятельность не так просто разделить. Когда речь недавно шла о создании атомной электростанции, то мы столкнулись с агентами, которые промышляли и тем и другим – открытая кампания за строительство АЭС, экономическое лоббирование и скрытый сбор сведений. Если мы говорим о влиянии на политику, то обычно они показательно используют ряд должностных лиц и даже организаций, как, скажем, нынешнюю Коммунистическую партию, – они делают эту работу. И похоже, что и предыдущий президент Клаус тоже был связан с ними.

Я думаю, что в попытках воздействовать на общественное мнение и сознание более опасны и оказывают большее давление российские спецслужбы. Они пытаются получить политическое влияние, направлять внешнюю политику Чехии и, таким образом, влиять на международную ситуацию изнутри нашей страны. Это в меньшей степени свойственно китайцам, которые преимущественно сосредоточены на хозяйственном продавливании интересов.

– Обычно Чехия рассматривается как страна, где разрыв с коммунистическим прошлым проведен наиболее последовательно. В частности, были рассекречены списки осведомителей госбезопасности, устроена люстрация. Как потом путинским хитрецам удалось, тем не менее, сделать Чехию едва ли не своей вотчиной, а президента Земана – наверное, основным путинским рупором в Евросоюзе?

– Мы пошли далеко, но еще дальше пошла в разрыве с советским прошлым и расследовании его темных страниц и последствий Германия. Президент Гаук был главой организации, которая занималась раскрытием архивов спецслужб ГДР.

Да, после 1989 года мы защитили наш государственный аппарат, нашу разведку от тех, кто раньше работал на коммунистические спецслужбы Чехословакии. Но, например, чехословацкий МИД в годы холодной войны использовался КГБ для прикрытия и проведения своих операций – например, на Ближнем Востоке. И после падения коммунизма эти дипломаты были предоставлены самим себе, ведь документы КГБ нам недоступны. Агентура советских КГБ и ГРУ не попала под люстрацию.

Но если говорить о политическом влиянии Путина в Чехии, то надо сравнить с другими центральноевропейскими странами. В Польше он не может получить много власти из-за традиционно настороженного отношения поляков к России. Словакия для Путина не так важна. Посмотрите на Венгрию – Виктор Орбан большой "друг" Кремля, да и на Балканах власть бывшего "старшего брата" немалая. В нашем случае усиление влияния РФ пошло тогда, когда мы начали соучаствовать в создании европейской системы противоракетной обороны. И не забудем, что в Праге – огромное русское посольство. Российские спецслужбы обладали большой сетью агентуры здесь, "спавшей" в 1990-е, и в нужный момент ее "разбудили".

Кроме того, у нас – вековая традиция проживания русских, многие русские породнились с чехами. Сейчас, по разным оценкам, в 10-миллионной Чехии проживает 35 тысяч русских, причем две трети – в столице. Пройдите по улицам Праги, и вы услышите русскую речь – это не только туристы, но и местные, многие из которых занимаются здесь предпринимательством и вкладывают деньги в наше народное хозяйство. Тут даже расположен один из офисов кампании Ходорковского. Часть из этой общины использует и Кремль.

Но если говорят о европейской Москве, то обычно имеют в виду не Прагу, а Берлин.

– Как Кремль подцепил Земана?

– Не думаю, что они его заполучили полностью. Он был разочарован в Западе, в Европейском Союзе, находился в подавленном состоянии и повернулся спиной к свободному миру. Но он сотрудничает не только с Москвой, а также с весьма реакционными режимами в Центральной Азии, с Азербайджаном и КНР, где он недавно был с визитами, по итогам которых делались заявления о том, что он намерен представлять их интересы в Европе. В ушедшем году Чехию посетил китайский президент, что породило много сопротивления. Народ сомневается, имеет ли смысл вести слишком тесные дела с такими государствами.

Похожая история была с Клаусом. Чем меньше тебя принимают на Западе, тем охотнее ты идешь на Восток.

Циркулируют слухи о финансировании предвыборной кампании Земана предпринимателями, связанными с российским бизнесом. И в его команде видны люди с прямыми и ясными контактами с русскими компаниями, с Россией.

– Какие идеи, присутствующие в сознании чехов и европейцев, используют путинские пропагандисты и провокаторы, чтобы своей дезинформацией и информационными диверсиями раскачать Евросоюз?

– В первую очередь – миграция, причем, подчеркну, не только в последние два года в связи с притоком беженцев, а последовательно полтора десятилетия. Все эти прокремлевские сайты систематически играют на страхах перед мигрантами и исламом.

Были и "оборонительные" интерпретации агрессивных действий России – в частности, войны в Украине и атаки против пассажирского самолета – это было ужасно. Ну, и, конечно, санкции – это постоянно в дискуссиях: работают они или нет, насколько они вредят нашей экономике, насколько они действуют умиротворяюще. Думаю, Россия хочет свалить нынешнее чешское правительство и получить новое, лояльное, которое будет добиваться отмены санкций в ЕС. Но это не пройдет.

– Исторические события – Вторая мировая война, Холокост?

– Это не работает тут, у нас хорошие отношения с Германией, историческое прошлое у нас прошло соответствующую переоценку. В ходе президентских выборов это мелькало в дебатах, но не играло решающей роли.

Часто они применяют не риторику, а коррупцию, за которую затем "подхватывают" тех или иных чиновников и госслужащих.

– Какая разница между политикой римских императоров – "разделяй и властвуй" – и путинскими ухищрениями в отношении Евросоюза?

– Путин – однозначно не римский император. Он не хочет завоевать этот регион. Он стремится ослабить Европу, расшатать ее общую оборонную внешнюю политику, меры безопасности, отменить санкции. Он пытается усилить противоречия и создать линию раскола между новыми и старыми членами ЕС, особенно по украинскому вопросу. Стоит вспомнить, как он давал деньги французским праворадикалам – в частности Ле Пен. Но нельзя сказать, что он преуспевает в разрушении единства, по крайней мере здесь и сейчас. Мы отчетливо видели в последние два года, как путинские лоббисты пытались повлиять на внутреннюю политику тут и в каких направлениях – но это не сработало.

– В продолжение этой мысли – знаете ли вы примеры, когда путинские "друзья" из-за своей дружбы с Путиным потерпели жизненное фиаско?

– Посмотрите на Януковича, на Асада… И Путин не только сотрудничает с людьми, но и безжалостно их использует. Можно быть уверенным, что Милошу Земану его "дружба" с Кремлем будет стоить поражения на следующих выборах, и то же самое можно сказать о чешских коммунистах.

– Какие методы для нейтрализации провокаторов и пропагандистов должны применять чешские власти? Как снизить их влияние?

– В первую очередь – это политические методы. Мы только что начали говорить об этом, и если становится ясно, что человек работает на Кремль, – надо не стесняться громко заявлять об этом. Нужно выявлять эти сайты и создавать экономическое давление на них, чтобы спонсоры прекращали финансирование этих рупоров. И если сайты ведут антиконституционную пропаганду или разжигают взаимную ненависть или межэтническую вражду, распространяют клевету и дезинформацию – их надо просто закрывать. Не нужно избегать и обращения в полицию, когда вы получаете анонимные угрозы или даже оскорбления из интернета – такое со мной бывало. Тащите их в суд!

Ну а для пользователей сетей – если вас троллят, отвечайте "баном" – так я поступаю в фейсбуке или в твиттере.

Но до настоящего момента мы были ориентированы на оборону от кремлевской пропаганды, а сейчас пора уже идти в наступление. Россия обладает очень слабой позицией в сравнении с Чехией в отношении того, где мы были и где мы есть в последние двадцать лет. Мы выбрали демократию и интеграцию в Евросоюз и НАТО, а Россия – нет.

Если посмотреть на разницу в средней продолжительности жизни между нашими странами – это десять лет! В РФ жуткие показатели смертности, алкоголизма, криминала, распространения СПИДа и коррупции, стоить вспомнить только сведения из панамских документов. Как живет половина русских – это просто жалкое прозябание, существование в третьем мире. А вот выбор открытого общества дает огромные возможности для повышения качества жизни. Надо сравнивать Россию не только с Чехией, но и со Словакией.

И это причина, почему русские приезжают сюда – чтобы находиться в безопасности, получать нормальное образование и наслаждаться услугами человечного здравоохранения. И с русской общиной здесь и отчасти через нее власти должны работать. Если чехи скажут русским: "Смотрите, что вы упустили", то Путину придется туго.

Обо всем этом надо вещать, публиковать сведения в интернете, и я надеюсь, что в ближайшее время появятся частные инициативы и меценаты для создания просветительских порталов и иных медиа, которые смогут донести правду как до русских в Чехии, так и до жителей России.