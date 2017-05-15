Подполковник Вусик объяснил, почему взбунтовались кричевские милиционеры 15.05.2017, 11:53

Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Лидер бунтарей уходит из РОВД, но не сдается.

Отстраненный от должности начальник ООПП Кричевского РОВД, подполковник милиции Игорь Вусик направил рапорт на имя начальника УВД Могилевского УВД Александра Ковальчука, пишет 6tv.by.

В своем рапорте подполковник И. Вусик объяснил генерал-майору А. Ковальчуку, почему кричевские милиционеры из возглавляемого им отдела обратились к министру внутренних дел Республики Беларусь И. Шуневичу. Также И. Вусик написал начальнику УВД о том, из-за чего кричевские милиционеры вынуждены были обратиться в независимые СМИ:

“Поясню, что в СМИ мы обратились не только как сотрудники милиции для защиты своих прав и законных интересов, но и как граждане, которые попытались пресечь противоправные действия виновных лиц. Я не считаю, что мое выступление в СМИ носит депструктивный характер и никакой политической цели я не преследовал. Выступление в СМИ вынужденное и направленно лишь на изменение обстановки в ООПП Кричевского РОВД”, – объяснил И. Вусик.

В рапорте И. Вусик снова говорит о фактах противоправных действий со стороны руководства Кричевского РОВД, рассказывает о постоянном давлении на сотрудников возглавляемого им отдела. Подполковник милиции пишет о том, что “цели оскорбить руководство Кричевского РОВД мы не имели, а другой возможности (кроме обращения в СМИ – з. р.) пресечь их противоправные действия у нас не было. Я считаю, что условия контракта нарушены не мной и УИМ Шашковым А.А., а Чуприным С. Б., что также подтверждается заключением служебной проверки по коллективному обращению от 16.02.2017.

В заключении служебной проверки по факту выступления в СМИ Чуприну С. Б. и Тихоненко В. С. разъяснено право на обращение в суд за клевету и оскорбления. Вместе с тем, мне и сотрудникам ООПП Кричевского РОВД, написавшим коллективное обращение, данное право не разъяснено, что лишний раз подтверждает необъективность проведенных проверок и укрытие противоправной деятельности”, – высказывает свое мнение И. Вусик.

На основании всего вышеизложенного подполковник Вусик просит начальника УВД Могилевского облисполкома уволить его из органов внутренних дел по соглашению сторон.

По словам И. Вусика, он написал рапорт на имя начальника УВД после ознакомления с результатами проведенной служебной проверки, которая рекомендовала уволить его и участкового инспектора А. Шашкова из органов внутренних дел в связи с нарушением условий контракта и правил профессиональной этики. Аналогичный рапорт написал и участковый инспектор Андрей Шашков.

Более того, участковому инспектору А. Шашкову руководство РОВД уже сообщило о его увольнении из органов. Однако когда бывший участковый поехал сдавать свою милицейскую форму, её не приняли, сославшись на то, что окончательное решение о его увольнении из органов внутренних дел ещё не принято.

Пока не получил никакого ответа на свой рапорт и ранее уволенный из органов внутренних дел “за грубое нарушение служебной дисциплины” сотрудник Кричевского РОВД майор милиции Юрий Дюбанов. Майор Дюбанов, который ранее не имел служебных взысканий, был уволен за то, что “незаконно ушел со службы” и находился в нетрезвом состоянии.

Сам Ю. Дюбанов утверждает, что находился на выходном, его отпустил, согласно поданного рапорта, его непосредственный начальник И. Вусик. По словам И. Вусика, рапорт не был завизирован у начальника Кричевского РОВД С. Чуприна, так как после написания обращения сотрудников ООПП на имя министра МВД С. Чуприн фактически игнорировал поданные им документы.