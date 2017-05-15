Министр обороны Литвы: На учениях «Запад-2017» будут отработаны атаки против НАТО 15.05.2017, 12:42

8,957

Во время учений будут симулироваться наступательные действия против Польши и Балтийских стран.

Военные учения России и Беларуси «Запад», которые состоятся в сентябре, вызывают обеспокоенность из-за того, что в их ходе будут симулироваться действия против блока НАТО, говорит литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

«Наверное, самой большой проблемой на сегодняшний день является то, что эти учения действительно масштабные, но прозрачность реально слабая. Мягко говоря, неприятно, симулируются атаки против так называемых стран высокого потенциала, а это альянс НАТО», - сказал Кароблис в программе телевидения LRT «Неделя», пишет delfi.lt.

По его словам, во время учения симулируются наступательные действия против Польши и Балтийских стран. «Это не оборонная (симуляция), это, видимо, симуляция наступательного характера против НАТО, конкретно - и против стран Балтии, и, видимо, Польши. Да, это данные разведки - и нашей, и союзников - прежде всего, речь идет об учениях, нет никаких прелюдий о полном или частичном конфликте», - сказал министр обороны.

По его словам, самый большой риск учений, который сейчас можно усмотреть - возможные ошибки: ошибка, «локальные попытки проверить бдительность другими средствами».

В обнародованной в апреле Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы ежегодной оценке угроз национальной безопасности страны говорится, что Россия, которая усилила свой военный потенциал в западной части страны и в Калининградской области, сейчас могла бы в течение 24–48 часов начать военные действия против Балтийских государств.

Разведывательные службы также предупредили о возможных провокациях на границе во время предстоящих в сентябре военных учений России и Беларуси «Запад - 2017». Белорусский министр обороны тогда сообщил, что в учениях «Запад - 2017» 14–20 сентября будет задействовано 13 тысяч военнослужащих, и это будут учения оборонного характера.

Как утверждает литовская разведка, «вполне вероятно, что реальная численность участников учений будет больше, а в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО». Учения частично будут проходить вблизи литовской границы, на территорию Беларуси будет передислоцировано много российских военных и боевой техники.