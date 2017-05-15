В Минске прошли суды за первомайскую акцию 15.05.2017, 14:49

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Судила активистов известная своими приговорами по политически мотивам Виктория Шабуня.

Суд Центрального района Минска рассматривал сегодня административные дела участников митинга на Октябрьской площади, который прошел 1 мая, передает «Свабода».

Первым оштрафовали Олега Маковского на 230 рублей - $115. Его дело рассматривала судья Виктория Шабуня. Она также вела процесс над активистом Дмитрием Сильченко, которого оштрафовала на 50 базовых величин.

Омоновцы в суде засвидетельствовали, что Сильченко выкрикивал 1 мая «Баста!» и «Жыве Беларусь!». Активист от объяснений отказался, сказал только, что ничего во время акции не нарушал.

Дмитрий Сильченко

Дмитрий Сильченко видел в материалах дела рапорт милиционеров, в котором список участников акции 1 мая - всего около 20 человек.

Пенсионерку и общественную активистку Нину Богинскую заочно оштрафовали на 50 базовых величин - 1150 рублей ($575).

Сама активистка в суд не пришла. Свидетели-омоновцы узнали ее на фотографиях с акции с бело-красно-белым флагом. Свидетели говорили, что Богинская выкрикивала лозунги «Баста!» и «Жыве Беларусь!». Приговор вынесла судья Виктория Шабуня.

Нина Богинская

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 1 мая на призыв Белорусского Национального Конгресса в Минске прошла акция протеста против действующей власти. На Октябрьской площади собралось около тысячи человек, которые потом прошли по тротуарам проспекта Независимости.

После акции были задержаны и осуждены оппозиционные активисты Павел Северинец и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Николая Статкевича милиционеры задержали еще накануне акции, он был приговорен к аресту. Позднее также получил административный арест лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.