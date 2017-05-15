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Зачинщиком погрома на кладбище в Поставском районе оказался третьеклассник

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  • 15.05.2017, 19:58
Фото: «Радыё Свабода»

Около сотни надгробных памятников разбили школьники на католическом кладбище в деревне Груздово.

Правоохранители установили троих подозреваемых несовершеннолетних, сообщила БелТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Разбитые памятники сельчане заметили не сразу. О вандализме одна из местных жительниц сообщила 13 мая. На место выбыла следственно-оперативная группа, но по горячим следам найти злоумышленников не удалось. Опрос жителей деревни помог установить подозреваемых. «Зачинщиком оказался ученик 3 класса, мальчик проблемный, из неблагополучной семьи. Он подбил еще двух семиклассников, один из которых характеризуется положительно, пойти с ним на кладбище, чтобы собрать конфеты, которые родственники оставили у надгробий в день празднования Пасхи. Однако сбором съестного дело не ограничилось - из хулиганских побуждений мальчики разбили несколько памятников. По признанию самих детей, с того дня они совершали свои «шалости» на кладбище еще несколько раз», - пояснила Ольга Шкуратова.

Поскольку все трое являются несовершеннолетними, уголовное дело не возбуждено. Проверка по факту продолжается, компетентные органы работают с родителями, которым придется отвечать за поступки детей. Они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о направлении ребят в спецучреждение.


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