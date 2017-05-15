Николай Козлов: Милиционеры от безнаказанности просто звереют 8 15.05.2017, 21:05

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Николай Козлов

Подполковник милиции в запасе – о современных нравах и тенденциях в системе Шуневича.

Недавно по СМИ Беларуси прокатилось два скандала с участием сотрудников милиции: бунт милиционеров в Кричеве и дикое избиение сотрудниками милиции двоих молодых мужчин в Бресте. Казалось бы – где Кричев, а где Брест. В Кричеве подняли бунт против поборов, переработок, против практики: «Пока протокол не принесешь, дежурство не сдашь». А в Бресте 15 сотрудников милиции избили молодых людей так, что один из них в настоящее время в реанимации. Два парня были задержаны, когда, будучи выпивши, вышли из кафе и садились в такси ехать домой, пишет ucpb.org.

Так вот эти два происшествия иллюстрируют общую ситуацию. Это звенья одной цепи. И это не отдельные случаи, это единая практика, просто информация редко выходит за стены МВД. Но ситуация будет усугубляться. Итак, о том, что это было, в чем логика, мы спросили старшего оперуполномоченного, подполковника милиции в запасе Николая Козлова.

- Очевидно, что парни в Бресте не врут, я как опер это вижу, - рассказывает Николай Козлов, - Во-первых, последствия избиений видны на снимках. А во-вторых, они рассказывают такие детали, которые придумать невозможно. Бармен тоже подтверждает, что они вели себя нормально. Ну, выпивали, ну, разговаривали – нормальные ребята.

А избили их так, что один в реанимации до сих пор со сломанными ребрами и глаз после удара раздуло так, что пришлось делать надрез, чтобы отошла лишняя кровь и спал отек. Причем врачей не звали, делали сами же. Получается, сначала избили до дикого состояния, а потом пытались подшаманить, чтобы избитые выглядели не так плохо...

- Что это было? Почему это произошло?

- Во-первых, сотрудники милиции от безнаказанности просто звереют. И они сами находятся в скотском положении. Все взаимосвязано. Когда людей держат за скотину, они и становятся скотами.

Смотрите, что происходит: сначала они не могут сдать дежурство, если не «наработали» за день протоколов. Это как раз то, о чем сообщили милиционеры из Кричева. Так вот, такая практика в той или иной мере по всей стране. Итак, нет протоколов – смену не сдашь. А если нету задержанных? Никто не хулиганит? Значит, надо задерживать просто прохожих с признаками легкого опьянения, например, и составлять протокол произвольно. Потом вся эта машина работает, подключаются суды, с задержанных снимают штрафы, отправляют на сутки. Палочная система.

- А с них-то, с сотрудников милиции зачем давят эти протоколы? Почему начальство их требует?

- Так надо же составить в этом году протоколов больше, чем в прошлом!

- План по протоколам?

- Ну, план не план, но протоколов в этом году должно быть больше, чем в прошлом. И когда нету правонарушителей, они начинают фальсифицировать эти протоколы, потому что эффективность и качество работы сотрудника определяется не тем, сколько правонарушений он предотвратит, а тем, сколько протоколов составил.

И хочу вот еще что добавить, это очень важно: и те, и другие - в Кричеве и Бресте - в одинаковых скотских условиях, но одни звереют окончательно, а другие находят в себе силы противостоять беспределу и сохраняют достоинство.