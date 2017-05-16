Стали известны новые подробности о беспределе милиции в Бресте 38 16.05.2017, 8:29

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Фото: Depositphotos

Избитый милицией парень рассказал, как в РОВД ему ломали кости и при этом ели купленных им в ресторане раков.

Александр Зехов с прошлой недели пребывает в Центральной городской больнице Бреста. Сотрясение мозга и частичная потеря памяти — это последствия физического насилия. Как утверждает молодой человек и его друг Сергей Коляда, 7 мая их жестоко избили милиционеры. Александр пока отказывается разговаривать с журналистами, сообщает «Белсат».

Инцидент начался около кафе «Сказка» в Бресте

Здесь ребята встретились, чтобы поговорить и выпить. Через час — направились к такси, но были задержаны милиционерами Московского РОВД. По словам свидетелей, друзья вели спокойно, не сопротивлялись. Их отвезли в участок, где, как говорят пострадавшие, началось жестокое избиение. О тяжелых физических травмах Сергей Коляда сообщил журналистам в прошлый четверг.

«Перелом руки и два ребра сломали. Сейчас мне дают средства от боли», — жалуется Сергей.

В избиении принимали участие более десятка милиционеров

Родители пострадавших в качестве одного из вероятных фигурантов инцидента называют Романа Трофимука, участкового Московского РОВД. Журналисты «Белсата» связались с этим сотрудником МВД, однако разговаривать он категорически отказался. Не в состоянии прокомментировать дело и в высших инстанциях.

«Мы пока ничего не знаем об этом инциденте. Возможно, если это на самом деле произошло, проводится проверка», — сообщил УВД Брестского облисполкома.

Новые подробности инцидента

Сегодня из больницы вышел один из пострадавших — Сергей Коляда. Он рассказал журналистам, что произошло после задержания 7 мая.

«Я поинтересовался что происходит, за что нас задержали. И все… и поехало. Мне сказали, чтобы я закрыл рот. Меня сначала били дубинками. Я от болевого шока на несколько минут потерял сознание. Когда проснулся, били уже ногами. Нас били, а они ели наших раков», — вспоминает Сергей.

Такие случаи — уже почти норма

Однако далеко не все жертвы осмеливаются говорить о милицейском насилии. Как и друзьям из Бреста, людям нередко угрожают расправой.

«Я считаю, что это следствие того, что отбора в милиции как такового нет. Людей берут, я не знаю, разве что по физическому здоровью, не обращая внимание на психическое», — объясняет подполковник милиции в запасе Николай Козлов.

«Министр, подчиненные которого творят такой беспредел, в таких масштабах (это касается не только преследования оппозиции, но и обычных граждан), если он имеет хоть каплю совести, наверное должен уйти в отставку. А он что делает? Одевается в форму НКВД, и считает, что милиция делает все правильно», — добавляет Козлов.

Удастся ли привлечь к ответственности милиционеров?

Пострадавший Сергей Коляда собирается в ближайшее время написать жалобу. Основанием будут выводы врачей о многочисленных телесных повреждениях. Однако прежние истории свидетельствуют, что наказать работников закрытого от общества ведомства будет нелегко.