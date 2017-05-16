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Наталья Папкова: Война еще не закончена!

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  • 16.05.2017, 8:45
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Наталья Папкова
Фото: tut.by

«Брестская Жанна Д’арк» поблагодарила белорусов за поддержку.

Активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова после выхода на свободу из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина поблагодарила белорусов за поддержку.

Лидер народных протестов в Бресте поделилась своим бодрым настроением и заверила, что борьба за демократию в Беларуси будет продолжаться.

«Вышла на свободу из ЦИП города Минска. Спасибо всем за поддержку. Война еще не закончена!», - написала активистка в «Фейсбуке».

Наталья Папкова отбыла 15-ти суточный арест за участие в первомайской акции на Октябрьской площади Минска.


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