Андрей Санников: Европа не замечает, что в Беларуси готовится почва для экспансии «русского мира» 23 16.05.2017, 9:34

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Андрей Санников

Безопасность Европы сегодня напрямую связана с политической ситуацией в Беларуси.

В Таллинне проходила ежегодная Международная конференции имени Леннарта Мери. Принимавший участие в конференции координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников в интервью postimees.ee дал оценку политической ситуации в стране.

- Что сейчас происходит в Беларуси? На что стоило бы обратить внимание?

- Ситуация – очень тревожная. В феврале этого года в стране начались протесты против налога на «тунеядство», а, в общем-то, против режима Лукашенко. С того времени у нас не прекращаются аресты, суды и заключение активистов в тюрьмы.

Я называю ситуацию тревожной именно потому, что Евросоюз предпочитает не замечать то, что у нас происходит. Со стороны Брюсселя нет никаких сильных заявлений, больше не говорят о санкциях, что дает режиму Лукашенко карт-бланш на продолжение репрессий.

- Что повлек бы за собой приход к власти прозападного правительства?

- Если бы выборы были настоящими, то у нас бы уже было белорусское правительство, которое бы укрепляло связи с Евросоюзом. Так как я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь», то мы именно такого пути и придерживаемся. Но поскольку у нас нет выборов, и вряд ли они в ближайшее время состоятся, поэтому определить, насколько сильны настроения в поддержку Европы, невозможно.

Очень много зависит от позиции Евросоюза. Европа начала обращать внимание на военные учения «Запад-2017», которые осенью пройдут на территории Беларуси. Но почему-то не обращает внимание на то, что перед этими учениями зачищается оппозиция. Сегодня фабрикуется «дело патриотов», направленное против белорусских патриотов. То есть, подготавливается почва для серьезного присутствия «русского мира», в том числе военного. А это угрожает безопасности Европы.

- У вас есть претензии к Евросоюзу?

- У меня есть пожелание, чтобы Европа видела реальную ситуацию и принимала меры по защите своих ценностей. Эти ценности уничтожаются в Беларуси. Значит, они уничтожаются и в Европе.

- Могут ли начавшиеся протесты вылиться в белорусский «майдан»?

- У нас очень жесткая диктатура. В 2010 году был жесткий разгон и избиение людей. Сейчас у нас тоже разгоняют людей и бросают их в тюрьмы. На ежедневной основе проходят суды, граждане Беларуси сидят в тюрьмах, фабрикуются уголовные дела против патриотов, лидеров похищают, как Николая Статкевича, убивают в тюрьме, как Владимира Некляева. Не замечать подобное – это просто преступление.

- Почему белорусы по-прежнему не хотят, чтобы Лукашенко сменил другой человек?

- Белорусы хотят сменить Лукашенко, просто у нас нет механизма, который существует в Европе – института выборов. Я вас уверяю, что, организуй сегодня честные выборы, Лукашенко бы не было!