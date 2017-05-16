Бензин будет дорожать еще 26 раз? 16.05.2017, 11:59

Топливо растет в цене на протяжении двух месяцев ровно на одну копейку каждые пару недель.

С 11 марта стоимость топлива выросла уже шесть раз и прибавила, соответственно, шесть копеек. Сейчас литр АИ-92 стоит 1 руб. 17 коп., АИ-95 – 1 руб. 25 коп., а литр дизеля – 1 руб. 44 коп, пишет kp.by.

По словам специалистов, подорожать топливо должно было уже давно: до нынешней череды повышений цены на бензин увеличивались в январе 2015 года. С тех пор курсы валют успели вырасти, и в пересчете в доллары бензин стал стоить меньше.

- Тянуть с решением о повышении больше было нельзя: из-за уменьшения поставок российской нефти и ухудшения ситуации на экспортных рынках положение белорусских НПЗ заметно ухудшилось. Судя по всему, руководство страны решило повышать цены на бензин щадящими шажками, - комментирует аналитик, эксперт сырьевых рынков Татьяна Маненок.

Но до каких пор будут расти цены на бензин? Ранее компании, владеющие сетями заправок, заявили: цены на топливо у нас должны быть на 10-15% выше, чем в Смоленской области, иначе бизнес не будет эффективным. Литр 95-го бензина в Смоленской области стоит 1 руб. 31 коп. в пересчете. Значит, у нас он должен стоить 1 руб. 51 коп. А это еще 26 подорожаний по одной копейке. Хватит на весь год вперед! Правда, ориентир на ценники в Смоленской области – лишь пожелание сетей заправок.

- Цены на бензин, как на любой товар, должны быть экономически обоснованными и давать возможность безубыточно работать производителю этого товара - нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, мы понимаем свою социальную ответственность и взвешенно подходим к принятию решений о повышении цен, - говорят в концерне Белнефтехим.