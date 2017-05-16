Активистка «Европейской Беларуси» отказалась разговаривать со следователями 2 16.05.2017, 14:28

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ПОЛИНА ШАРЕНДО-ПАНАСЮК

Визит Полины Шерендо-Панасюк в СК в Бресте длился всего 10 минут.

Активистка «Европейской Беларуси» Полина Шерендо-Панасюк из Бреста на допросе в Следственном комитете отказалась свидетельствовать против себя.

Встреча со следователем Еленой Тиханович по делу вывешенного в Бресте баннера с надписью: «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ» длилась всего 10 минут.

Тиханович предупредила, что это не последняя их встреча, рассказала Полина Шеренда-Панасюк «Радыё Рацыя»:

- Вызов меня и моего мужа - это одна из частей давления на политически активных граждан в Бресте в связи с весенними протестными акциями. Режим перешел в стадию репрессий. Власти по-разному давят на людей. Кого-то, как например Наталью Папкову из Бреста, Максима Винярского, Евгения Афнагеля в Минске, фактически не выпускают из камер. Кого-то вызывают в милицию.

По словам Полины Шаренды-Панасюк, по этому делу были вызваны еще несколько человек. С февраля брестские следователи ищут авторов баннера. Дело после графологической экспертизы из административного было переквалифицировано в уголовное. Следователи посчитали надпись «оскорблением чести и достоинства» Лукашенко.