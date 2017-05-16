Брестские независимые журналисты обжалуют штраф в $1000 1 16.05.2017, 16:59

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Цель журналистов — пройти все судебные инстанции в стране и выйти на международный уровень.

Независимые журналисты Александр Левчук и Милана Харитонова обратились в Брестский областной суд с требованием отменить постановление суда Кобринского района, который приговорил журналистов к штрафу более чем на тысячу долларов, передает «Белсат».

18 марта журналисты были жестко задержаны в Кобрине после освещения акции нетунеядцев. Журналистов избили, забрали технику и составили два протокола по статье — 22,9 (нарушение законодательства о средствах массовой информации) и статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

13 марта суд Кобринского района приговорил журналистов к уплате штрафа в размере почти 2 тысячи рублей. Правда, журналистам удалось вернуть технику.

«Техника была в милиции, а затем в суде полтора месяца. Считаю, это было сделано чтобы помешать нашей работе. Мы с помощью юриста смогли получить обратно фактически похищенную технику, — говорит журналист Александр Левчук. — Теперь же игра переходит на наше поле, правда, судьи снова буду играть против нас. В Брестском областном суде мы требуем отменить постановление Кобринского районного суда, который наказал нас за то, что на нас напали и избили милиционеры, также мы наказаны за то, что будто бы сделали материал, которого фактически мы не делали. Будет логично, если областной суд отменит решение суда Кобринского района, но я в это не верю, потому что в Беларуси нет независимой судебной системы, поэтому наша цель — пройти все судебные инстанции в стране и выйти на международный уровень и мы это сделаем».