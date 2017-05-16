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В АПК должников стало больше

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  • 16.05.2017, 20:07

С начала года в Беларуси увеличилось число убыточных сельскохозяйственных организаций.

Об этом накауне во время оперативного совещания сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич.

Как сообщает Agriculture.by, на 1 января 2017 года чистый убыток в стране имели 22 сельхозорганизации, на 1 марта таких предприятий числилось 32, на 1 апреля — 33. Однако, по словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, несмотря на рост числа убыточных предприятий общая сумма чистых убытков уменьшилась.

Рост количества убыточных сельхозпредприятий в основном связан с сезонностью работы АПК.

Так, из 11 подпортивших статистику МСХП организаций 6 относятся к государственному объединению «Белводхоз», т.е. это рыбхозы, которые уже успели полностью продать все запасы рыбы и затем затратили большой объем средств на очередное зарыбление водоемов, закупку удобрений и комбикормов.


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