Директорам минских школ объявили о переносе занятий «под Колю» 30 17.05.2017, 8:40

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Решение было озвучено на специальном совещании в районных отделах образования столицы.

16 мая в районных управлениях образования Минска прошли совещания, на которых руководству школ и гимназий рекомендовали начинать уроки не раньше 9 часов утра. В то же время Министерство образования отрицает, что давало такие рекомендации – якобы «школы сами должны определиться, когда начинать занятия».

Завуч одной из минских гимназий сообщила «Радыё Свабода»:

«На совещании в управлении образования администрации Фрунзенского района директора и завуч проинформировали, что решение по переносу занятий в школах и гимназиях принято. Занятия в школах, работающих в одну смену, будут начинаться в 9 утра, а в школах, где две смены - в 8:30. Письменного распоряжения еще нет, электронное письмо гимназия не получала, но устно нас заверили, что решение принято».

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая сказала, что никаких писем никто не рассылал, решения Министерства образования нет, а якобы «проводится устный мониторинг».

«Это не быстрый путь, и наскоком такие решения не принимаются. Есть поручение главы государства, вопрос рассматривается. Администрации школ имеют право сами определять, во сколько начнется учебный процесс. Для школ, работающих в одну смену, вполне возможно сделать начало занятий в 9 утра. Но это не означает, что родителям, которые работают с 8 утра, не будет куда девать ребенка. Школы будут работать с самого утра, детей будут принимать, они будут под присмотром. Если школа работает в две смены, здесь сложнее, скорее всего, уроки будут начинаться в 8:30. А в сельской местности, где школы малокомплектные, куда привозят детей из окрестных деревень, безусловно, нужно начинать уроки не раньше девяти утра.

Да и вообще, согласно санитарным правилам и нормам ( «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные Министерством образования 27 декабря 2012 года, № 206) занятия в школах должны начинаться в 9 часов.

Но, повторюсь, школы сами будут решать, как им работать, а не Министерство образования», - заверила пресс-секретарь Людмила Высоцкая.

Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ, ссылаясь на то, что его сын Николай не высыпается. «Нам надо менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», - сказал диктатор 12 мая.