Наталья Папкова: Нельзя терпеть этот беспредел 1 17.05.2017, 12:49

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Наталья Папкова

Фото: tut.by

Брестская Жанна Д'Арк рассказала об условиях содержания на Окрестина.

После 14 суток заключения вышла на свободу активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии ( Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова, пишет praca-by.info.

Наталью задержали в Минске на митинге 1 мая.

– Колонна людей стала двигаться в сторону ГУМа, а я решила уйти и направилась к машине со знакомыми. Вдруг ко мне подбежали 3 омоновцев, повалили на землю, скрутили руки и без объяснений посадили в машину и повезли в неизвестном направлении, – описывает своё задержание Наталья.

В ИВС на ул.Окрестина Наталье наконец разъяснили, что задержана она в связи с непогашенным сроком за административное правонарушение.

– Первое время со мной в камере ЦИПа (Центр изоляции правонарушителей, — прим. ред) находились несколько женщин, одна из которых была больна ветрянкой. После её всё-таки перевели. А накануне 9 мая в камеру подсадили двух женщин - по виду бомжей. Это результаты зачистки перед парадом Победы, — иронизирует активистка.

– После наших с сокамерницами жалоб на отсутствие прогулок меня вывели погулять, но с применением физической силы. При этом сотрудник ЦИП всё время повторял, что «Закон – это я».

По словам Натальи передачки доходили до нее регулярно, хотя и не без задержек. Ее друзья представлялись родственниками, потому как только им разрешено передавать вещи и воду для заключенных.

– Однажды ко мне не пустили адвоката, – продолжает Наталья. – Сотрудники ЦИПа сказали, что якобы нет комнаты для встречи. Правда, на следующий день место нашлось и я смогла его увидеть.

Дальнейшие планы Натальи достаточно конкретны:

– Для начала разберусь с работой. А далее буду ждать ответа на мою жалобу на условия задержания в ЦИПе и дальше писать, требовать, словом, бороться за права. Ведь на этот беспредел нельзя просто так перетерпеть.