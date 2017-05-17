закрыть
17 мая 2017, среда, 15:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси упраздняют назаванный в честь Ленина поселок

2
  • 17.05.2017, 14:48
Иллюстративное фото

«Декоммунизировать» решили поселок Ленинский Белыничского района.

На интернет-сайте Белыничского райисполкома и в районной газете «Зара над Друццю» появилось извещение о необходимости упразднения поселка Ленинский Головчинского сельсовета Белыничского района, пишет 6tv.by.

Необходимость упразднения поселка Ленинский Головчинского сельсовета вызвана тем, что в данном населенном пункте отсутствуют жилые дома и другие строения, никто не зарегистрирован и не проживает, нет подъездных путей.

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» граждане вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства в течение одного месяца с даты опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации и его размещения в глобальной компьютерной сети Интернет.

В конце минувшего года в Белыничском районе уже было ликвидировано два населенных пункта – поселок Залипье Ланьковского и деревня Кастричник (до 1960 года эта деревня носила название Застенки) Головчинского сельсоветов.

В 2015 году в Белыничском районе также были упразднены поселок Старое Ляда Вишовского сельсовета Белыничского района;

поселок Пуща Головчинского сельсовета Белыничского района;

хутор Гуриневка Запольского сельсовета Белыничского района;

поселок Сковородка Запольского сельсовета Белыничского района;

деревня Мезинец Лебедянковского сельсовета Белыничского района;

поселок Купленка Мощаницкого сельсовета Белыничского района;

деревня Советская Мощаницкого сельсовета Белыничского района;

поселок Жорновка Техтинского сельсовета Белыничского района;

деревня Красный Бор Техтинского сельсовета Белыничского района.

Местные жители не сомневаются, что процесс ликвидации населенных пунктов в районе будет продолжаться, закинутых деревень здесь с каждым годом становится все больше и больше. Если в 1996 году в Белыничском районе проживало 28 300 человек, то на начало 2017 года здесь осталось только 18 798 жителей.

В Белыничском районе среди населенных пунктов пока ещё остается ещё один поселок Ленинский в составе Техтинского сельсовета. В 2010 году в нем проживало 10 человек, сейчас жителей там стало ещё меньше.


Мнение

Помогите семьям патриотов
Помогите семьям патриотов Нина Шидловская
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси