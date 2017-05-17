В Беларуси упраздняют назаванный в честь Ленина поселок 2 17.05.2017, 14:48

Иллюстративное фото

«Декоммунизировать» решили поселок Ленинский Белыничского района.

На интернет-сайте Белыничского райисполкома и в районной газете «Зара над Друццю» появилось извещение о необходимости упразднения поселка Ленинский Головчинского сельсовета Белыничского района, пишет 6tv.by.

Необходимость упразднения поселка Ленинский Головчинского сельсовета вызвана тем, что в данном населенном пункте отсутствуют жилые дома и другие строения, никто не зарегистрирован и не проживает, нет подъездных путей.

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» граждане вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства в течение одного месяца с даты опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации и его размещения в глобальной компьютерной сети Интернет.

В конце минувшего года в Белыничском районе уже было ликвидировано два населенных пункта – поселок Залипье Ланьковского и деревня Кастричник (до 1960 года эта деревня носила название Застенки) Головчинского сельсоветов.

В 2015 году в Белыничском районе также были упразднены поселок Старое Ляда Вишовского сельсовета Белыничского района;

поселок Пуща Головчинского сельсовета Белыничского района;

хутор Гуриневка Запольского сельсовета Белыничского района;

поселок Сковородка Запольского сельсовета Белыничского района;

деревня Мезинец Лебедянковского сельсовета Белыничского района;

поселок Купленка Мощаницкого сельсовета Белыничского района;

деревня Советская Мощаницкого сельсовета Белыничского района;

поселок Жорновка Техтинского сельсовета Белыничского района;

деревня Красный Бор Техтинского сельсовета Белыничского района.

Местные жители не сомневаются, что процесс ликвидации населенных пунктов в районе будет продолжаться, закинутых деревень здесь с каждым годом становится все больше и больше. Если в 1996 году в Белыничском районе проживало 28 300 человек, то на начало 2017 года здесь осталось только 18 798 жителей.

В Белыничском районе среди населенных пунктов пока ещё остается ещё один поселок Ленинский в составе Техтинского сельсовета. В 2010 году в нем проживало 10 человек, сейчас жителей там стало ещё меньше.