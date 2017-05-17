В Беларуси упраздняют назаванный в честь Ленина поселок

В Беларуси упраздняют назаванный в честь Ленина поселок2
- 17.05.2017, 14:48
«Декоммунизировать» решили поселок Ленинский Белыничского района.
На интернет-сайте Белыничского райисполкома и в районной газете «Зара над Друццю» появилось извещение о необходимости упразднения поселка Ленинский Головчинского сельсовета Белыничского района, пишет 6tv.by.
Необходимость упразднения поселка Ленинский Головчинского сельсовета вызвана тем, что в данном населенном пункте отсутствуют жилые дома и другие строения, никто не зарегистрирован и не проживает, нет подъездных путей.
В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» граждане вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства в течение одного месяца с даты опубликования настоящего извещения в средствах массовой информации и его размещения в глобальной компьютерной сети Интернет.
В конце минувшего года в Белыничском районе уже было ликвидировано два населенных пункта – поселок Залипье Ланьковского и деревня Кастричник (до 1960 года эта деревня носила название Застенки) Головчинского сельсоветов.
В 2015 году в Белыничском районе также были упразднены поселок Старое Ляда Вишовского сельсовета Белыничского района;
поселок Пуща Головчинского сельсовета Белыничского района;
хутор Гуриневка Запольского сельсовета Белыничского района;
поселок Сковородка Запольского сельсовета Белыничского района;
деревня Мезинец Лебедянковского сельсовета Белыничского района;
поселок Купленка Мощаницкого сельсовета Белыничского района;
деревня Советская Мощаницкого сельсовета Белыничского района;
поселок Жорновка Техтинского сельсовета Белыничского района;
деревня Красный Бор Техтинского сельсовета Белыничского района.
Местные жители не сомневаются, что процесс ликвидации населенных пунктов в районе будет продолжаться, закинутых деревень здесь с каждым годом становится все больше и больше. Если в 1996 году в Белыничском районе проживало 28 300 человек, то на начало 2017 года здесь осталось только 18 798 жителей.
В Белыничском районе среди населенных пунктов пока ещё остается ещё один поселок Ленинский в составе Техтинского сельсовета. В 2010 году в нем проживало 10 человек, сейчас жителей там стало ещё меньше.