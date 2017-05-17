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Украина подписала безвиз с ЕС

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  • 17.05.2017, 16:10
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Безвизовый режим Украины с Евросоюзом вступит в силу спустя 20 дней после публикации в «Официальном журнале» ЕС.

В Страсбурге в здании Европейского парламента было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза, сообщает gordonua.com.

Во время подписания присутствовал президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Безвизовый режим вступит в силу спустя 20 дней после публикации в «Официальном журнале» ЕС.

6 апреля Европейский парламент поддержал решение о предоставлении Украине безвизового режима.

26 апреля его одобрил комитет постоянных представителей стран – членов Европейского союза, а 11 мая – Совет Европейского союза на уровне министров сельского хозяйства и рыбной ловли.

В МИД Украины уже заявили, что введение ЕС безвиза для граждан Украины позволит либерализовать визовый режим с около 30 странами так называемого белого шенгенского списка, в числе которых государства Европы, Северной и Южной Америки, Персидского залива и Азии.

Для безвизового выезда за границу понадобится биометрический паспорт.


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