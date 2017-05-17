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Директоров предприятий-должников не будут выпускать за границу

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  • 17.05.2017, 18:07

Руководители, бухгалтеры и даже учредители предприятий-должников теперь не смогут выехать за границу.

Закон «Об исполнительном производстве» №439-З приняли еще 24 октября 2016 года. Руководители, бухгалтеры и даже учредители предприятий-должников теперь не смогут выехать за границу. По мнению юристов, ограничения могут коснуться чуть ли не половины всех юрлиц страны. «Онлайнер» разбирается с нововведениями.

Что регулирует закон?

Порядок исполнительного производства по исполнительному документу (исполнительный лист либо же исполнительная надпись нотариуса).

— Закон определяет, как себя должен вести должник: передать денежные средства и (или) иное имущество, исполнить другие требования, содержащиеся в исполнительном документе, или воздержаться от совершения определенных действий, — объясняет директор компании «Самый лучший юрист» Александр Винокуров.

Что изменится?

Самое главное изменение в том, что после вступления закона в силу (то есть со вчерашнего дня) судебные исполнители смогут ограничивать право выезда за границу не только должникам-физлицам или должникам-ИП, как это было раньше. Исполнители смогут запрещать выезд за границу должностным лицам юридического лица, которое стало должником.

К ним относятся руководитель, главный бухгалтер, входящие в коллегиальный исполнительный орган, а также иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством управлять юрлицом-должником.

Также в законе появилось еще три нововведения:

должникам-физлицам могут запретить вход в казино;

взыскатель может предоставить исполнительный документ судебному исполнителю в течение трех лет (ранее срок составлял 6 месяцев);

определен единый порядок и очередность распределения денежных средств между взыскателями.

В случае если денег должника будет недостаточно, их распределят в такой последовательности. Сначала взыщут алименты, расходы государства на содержание детей и суммы возмещения вреда жизни и здоровью. Затем уже будут взыскивать задолженности в госбюджет (налоги, взносы в ФСЗН и так далее). Потом будут взыскивать суммы по потере кормильца, выплаты по обязательному страхованию, авторскому вознаграждению, возмещению морального вреда и так далее. И уже после этого будут взыскивать долги по кредитам и другие платежи.

И что интересно, требования каждой последующей очереди будут удовлетворяться после полного погашения требований предыдущей очереди.

Кого конкретно могут не выпустить за границу?

— Под действия закона подпадают руководитель предприятия и главный бухгалтер, члены коллегиального исполнительного органа, а также иные лица, уполномоченные управлять юрлицом, — добавляет Александр. — По сути, к ним могут относиться участники общества, акционеры, собственники унитарного предприятия и тот же совет директоров.

Уточнение «иные» фактически говорит о том, что список лиц открытый, любое должностное лицо должника, имеющее право в той или иной степени управлять им, при наличии определенных обстоятельств может быть ограничено в праве выехать за границу.

— Если в штате не будет главного бухгалтера, то, скорее всего, под запрет попадет обычный бухгалтер. Нет руководителя, а есть исполняющий обязанности — он тоже может попасть под запрет на выезд, — говорит юрист. — Правда, тут судебный исполнитель должен разобраться. Если это была замена на время отпуска, то понятно, что запрещать выезд не будут. А в ситуации, когда исполнение обязанностей длительное, месяц и больше, то тогда понятно, что запрет наложат.

— Кроме того, есть такое понятие, как наблюдательный совет. И у меня есть подозрения, что под этот закон подпадают и члены наблюдательного совета. Более того, я полагаю, что даже сами учредители могут попасть под запрет, — считает юрист. — Почему? Потому что они принимают решения и ставят свою подпись под ключевыми документами. Как в этом вопросе будут подходить судебные исполнители, неизвестно. Я думаю, практика будет вырабатываться.

Как это будет работать?

Судебный исполнитель самостоятельно либо же по требованию взыскателя вносит данные должников в базу. Причем информацию о директоре, бухгалтере и учредителях, скорее всего, будут брать из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР). Информацию о главном бухгалтере будут запрашивать в налоговых органах.

— Если на предприятии сменился директор, а его данные не внесли в регистр, то могут быть накладки, — предупреждает эксперт.

После того как данные должностных лиц внесли в базу, то при попытке выезда пограничники просто не выпустят такого человека.

— Нюанс в том, что самих должностных лиц предупреждать не обязаны, — добавляет юрист. — То есть может получиться так, что человек отправился в отпуск, ничего не подозревая, а на границе его просто высадили из самолета, поезда или развернули его автомобиль.

Где узнать, что ты невыездной?

Нужно с паспортом прийти в отдел по гражданству и миграции, который выдавал вам документ, и узнать информацию. Либо же отправить официальный запрос.

— По телефону эту информацию не сообщают, — говорит Александр, — также не выдают ее третьим лицам. Ни родственники, ни кто-либо другой таких сведений получить за вас не сможет.

Много ли людей затронет нововведение?

— Я думаю, уже со вчерашнего дня взыскатели массово начнут пользоваться своим правом, — говорит Александр. — Судя по практике, под действие закона могут попасть как минимум половина юридических лиц страны.


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