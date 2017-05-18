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Возмущенные реформой «под Колю» родители: Дети на час дольше будут в школе!

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  • 18.05.2017, 8:37
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На этой неделе во многих столичных школах родителям сообщили, что начало уроков все-таки перенесут на 9 утра.

Именно об этом в последнее время несколько раз говорил Лукашенко. Правитель уверен, что на первом уроке дети еще спят, даже его младший сын Николай засыпает. В этом учебном году осталось учиться всего пару недель, поэтому нововведение заработает уже со следующего года. Хотя в Министерстве образования признались, что окончательного решения о начале первого урока еще не принято.

Журналисты kp.by отправилась к школе в спальном районе, где сейчас уроки начинаются в 8 утра, чтобы узнать, как родителям такая новость.

- Видимо, придется просить бабушек отводить сына в школу, - рассуждает папа третьеклассника. - Одного его отпускать еще рано. Если можно будет привести ребенка в школу раньше, получается, он на час будет дольше в школе? Для такого возраста это немалая разница.

А вот если родители не спешат утром на работу, нововведение их радует:

- Я за! - рассказывает мама второклассницы Елена. - Мы встаем в 6.45 - каждое утро для всей семьи это небольшая трагедия. Если бы начинали в 9, можно было бы на час позже просыпаться... Но это у меня так, я в декретном отпуске, работающим родителям сложнее.

Пока официального документа о новом времени начала уроков еще нет, школы работают по старому расписанию.

- Пока нет никакого нормативного документа, мы работаем, как и работали, с 8 утра, - говорит директор школы в Сухарево. - Родителей больше всего пугает, во сколько же будут заканчиваться уроки, если будем начинать в 9 утра.

В Министерстве образования объясняют, что нововведение коснется тех школ, где есть только первая смена. В школах, где учатся в две смены, администрация сама будет решать: переносить ли начало занятий на 9 утра, или же начинать учебу в 8.30. Если решат перенести на 9, расписание придется составлять так, чтобы уроки заканчивались не позже обычного.

- Мы пробовали разные варианты начала уроков, - рассказывают в гимназии Витебской области. - Самым удачным остался такой: во все дни, кроме понедельника, уроки начинаются в 8.30. По понедельникам, когда есть классный час, начинаем в 9 утра.

В некоторых школах и гимназиях уроки и раньше начинались в 9.

- У нас нет второй смены, поэтому позднее возвращение домой детям не грозит, - рассказывают в школе в Серебрянке. - Зато все успевают добраться к первому уроку.

«С 8 утра в школе будет педагог, который присмотрит за детьми»

- Те родители, которые идут рано на работу, смогут приводить детей в школу к 8 часам, проблем никаких не будет, школы будут открыты, - объясняет пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. - Но это не значит, что все учителя должны будут выходить на работу в 8 утра - будет дежурный учитель. Возможно, это будет психолог. Или педагог, который будет присматривать за детьми: будут делать какие-то упражнения, заниматься музыкой, рисовать. Дети будут заняты и под присмотром, а непосредственно уроки начнутся в 9 утра. СанПИН советует начинать уроки не раньше 9, и мы этой нормы будем придерживаться.

Но тогда получается, что самыми невезучими окажутся как раз те школьники, у которых родители работают. Причем именно малыши, которым еще не доверяют добираться до учебы самостоятельно. Именно им придется провести в школе на час больше.

Американские школьники могут приезжать на учебу к 6 утра, а британские - к 10

- В США нет единого времени начала занятий. По данным Национального центра образовательной статистики, в среднем уроки начинаются в 7.59. На сайте quora.com американцы обсуждают расписание. Так, жительница Луизианы была за партой уже в 7.05 (школьный автобус приезжал за ней в 6.25). В штате Вирджиния все зависело от возраста: младшая школа училась с 9.00, средняя - с 8.30, старшая - с 8.00. Чаще всего уроки начинаются от 8.00 до 8.30, но перед ними нередко ставят факультативы. Поэтому участники школьной спортивной команды или оркестра должны быть в школе в 7.00, а то и в 6.15!

- В Британии расписание чаще всего выглядит так: начальная школа приходит к 9.00, средняя и старшая - к 8.30. Кстати, в 2014 году в Британии начался эксперимент: для 30 тысяч учеников звонок звенит аж в 10.00. Четыре года специалисты будут проверять, как это сказывается на самочувствии и успеваемости. Завершится все госэкзаменом. Специалисты предполагают, что результаты окажутся лучше у тех, кто приходил к 10.00, а не к 8.30.

- В Германии учиться начинают в промежутке между 7.30 и 8.15 утра. В Италии школьники отправляются на учебу в среднем в 8.00, в Швеции - в 8.15, а во Франции - в 8.30.

Как вас коснутся изменения в школьном расписании?

Евгения Пастернак, писательница:

- У меня дочка с 5-го класса учится с 9.00, у них так в гимназии принято. Если надо, им нулевые уроки ставят, факультативы всякие нулевыми, классные часы и прочее… Я думаю, все так и будет продолжаться. А вот для детей-спортсменов это серьезный минус. Шестой урок заканчивается в 14.45, и зайти домой между школой и тренировкой уже вряд ли будет получаться.

Мария Лаврович, дефектолог:

- Нам о переносе времени еще не говорили, но, чувствую, никого сия участь не минует. Утренние сборы пока представляю с трудом - кого когда будить, когда самой собираться на работу… Больше всего меня волнует, что будет с музыкальной школой и курсами английского у сына-восьмиклассника и гимнастикой у дочки-третьеклассницы? Обычно все кружки-секции начинаются в четыре - сдвинется ли их время тоже?

Ольга Маринина, логист:

- У моего сына-пятиклассника уроки в гимназии начинаются в 8.30. Вот, например, сегодня их 6. Плюс информационный час. Освобождается в 14.55. В 16.00 у него уже английский, в 18.20 - бассейн. Дома в 20.00. Если график сдвинут, домой будет попадать еще позже. Уроки до 12 ночи делать? И высыпается он сейчас, кстати. Ложится около десяти вечера, утром сам по будильнику встает, душ принимает. В школах есть другие, более серьезные проблемы. Учителя меняются часто, пособий на белорусском языке мало, контурных карт - просто нет в природе на белорусском… Пусть бы их и решали.

Татьяна Метла, инженер:

- Я работаю с 8 утра, муж - посменно. Придется отводить дочку в школу к 8 часам утра... Но после уроков она идет в продленку! Получается, ребенок будет в школе больше 10 часов.

Елена Граева, медсестра:

- Ни года без нововведений! Разве эти полчаса-час что-то изменят? Дети начнут высыпаться? Я думаю, что это коррективы для галочки.


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